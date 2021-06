londra,-il-centrosinistra-tentato-dalla-grande-alleanza-per-sconfiggere-i-conservatori

Il premier britannico Boris Johnson (afp)

L’affermazione di sabato dei lib-dem in una elezione suppletiva apre la possibilità di ridisegnare la mappa politica della Gran Bretagna. Se alle elezioni del 2019 i Tories hanno strappato al Labour la “red wall”, la muraglia rossa del nord-est post-industriale, un partito di centro come i liberal democratici, progressista sulle questioni sociali, cosmopolita, pro-Europa, potrebbe fare breccia nella “blue wall”, il sud dell’Inghilterra conservatore, a una parte del quale la svolta populista e statalista dei conservatori non piace. Un modello che potrebbe farsi strada in Europa