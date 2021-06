life-in-pieces-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

Life in Pieces in streaming su Star di Disney+

A partire da venerdì 18 giugno Star di Disney+ accoglie in streaming le quattro stagioni di Life in Pieces, la divertente sit-com ideata da Justin Alder con protagonisti Colin Hanks (Fargo, Mom) e Betsy Brandt (Breaking Bad).

Trasmessa per la prima volta dal 2015 al 2019 negli Stati Uniti su CBS, Life in Pieces è una simpatica sit-com americana basata sulle vicende della grande famiglia Short. La particolarità è che ogni episodio della serie è raccontato da ciascun punto di vista dei personaggi, ritrovandosi così suddiviso in quattro parti come se fossero quattro storie differenti.

Ci troviamo a Los Angeles quando incontriamo Greg Short interpretato da Colin Hanks, ed Heather Hughes col volto di Betsy Brandt. Nel cast troviamo anche Zoe Lister-Jones, Colin Hanks, Angelique Cabral, Thomas Sadoski, Dan Bakkedahl, Niall Cunningham, Holly J. Barrett, Giselle Eisenberg e Hunter King.

Risale poi allo scorso 10 maggio 2019 la notizia che CBS cancella la sit-com dopo la quarta stagione. Si ferma quindi a un totale di 4 stagioni per 79 episodi la divertente Life in Pieces disponibile dal 18 giugno su Star di Disney+.

La Famiglia Short In Life In Pieces Credits: Disney Plus

Life in Pieces dove vederlo in italiano

Dove vedere quindi Life in Pieces in streaming in italiano? Dopo essere andato in onda in Italia su Fox dal 13 maggio 2016 al 31 maggio 2019, la sit-com statunitense sbarca con le tutte le stagioni su Disney+. Nel dettaglio sarà Star la sezione destinata ad accogliere tutti gli episodi della serie tv prodotta da Justin Adler, Aaron Kaplan, Jeff Morton e Jason Winer.

Ricordiamo che a partire proprio dal 23 febbraio 2021 Star diventa il nuovo brand della Casa di Topolino dedicato al meglio dell’intrattenimento generale.

