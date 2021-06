La Vita In Diretta, Anna Falchi battuta al veleno su Luca Barbareschi “Secondo me non ha più soldi”

Spread the love











Si sta molto parlando, in queste ultime settimane, della scelta fatta da Luca Barbareschi il quale ha recentemente dichiarato di non avere intenzione di lasciare in eredità nulla ai propri figli dopo aver permesso loro di ricevere nel corso della vita una prestigiosa e costosa istruzione. E nello specifico si parlerebbe di novecentomila euro per figlio. Le parole espresse dal noto attore hanno fatto davvero molto discutere e nel corso di una delle ultime puntate de La Vita in Diretta, celebre programma di Rai 2 condotto da Alberto Matano, a scherzarci sopra è stata proprio Anna Falchi. Ma, quali sono state le parole espresse dalla bellissima attrice?

Il pensiero di Anna Falchi sulle parole espresse da Barbareschi

Luca Barbareschi è un amatissimo regista, produttore ma anche autore televisivo che nel corso di una recente intervista rilasciata a La Vita in Diretta ha rivelato di non voler lasciare nulla in eredità ai propri figli dopo aver garantito loro una prestigiosa istruzione all’interno di importanti università. Un’istruzione che sarebbe costata all’attore circa 900 mila euro per figlio. Le sue parole hanno fatto molto discutere, e proprio nel corso di una delle ultime puntate andate in onda de La Vita in Diretta il conduttore Alberto Matano è tornato a parlarne chiedendo il parere dei tanti ospiti presenti in studio. Tra questi vi era anche la bellissima attrice, ex modella e presentatrice italiana Anna Falchi la quale in maniera assolutamente ironica ha espresso il suo pensiero affermando “Secondo me non c’ha più nulla, perché ha cinque figli, son tanti cinque figli, ragazzi.”

Diversi sono stati gli argomenti affrontati nel corso della puntata de La Vita in Diretta. Si è parlato anche del covid e della notizia secondo la quale a partire dal prossimo 15 di luglio indossare la mascherina all’aperto non sarà più obbligatorio . Una notizia questa molto attesa da tutti gli italiani e che proprio Anna Falchi ha commentato affermando “E vai! Speriamo che anticipino, anche se pare si siano riuniti e non è l’argomento prioritario quello delle mascherine, 15 luglio mi sembra una data certa”.

L’attrice, che proprio questa estate insieme a Beppe Convertini condurrà un nuovo programma Rai ovvero ‘Uno weekend’, ha poi concluso il suo pensiero sulla questione dell’addio alle mascherine affermando “Finalmente saremo di nuovo liberi all’aperto, bisogna rispettare questa nuova ordinanza e quindi vivere felici e contenti”.

