Iran, nella piazza che acclama il nuovo presidente Raisi: “Ora il Paese tornerà a contare”

TEHERAN – La festa del nuovo Iran comincia dopo il tramonto, in piazza imam Hussein, a Teheran, l’agorà dei grandi raduni pubblici, e della propaganda. È la festa per Ebrahim Raisi, il giudice conservatore che ha costruito la sua ascesa politica a piccoli passi e all’ombra della guida suprema, Ali Khamenei, ed è diventato l’ottavo presidente del Paese in un’elezione che la maggioranza degli iraniani ha disertato.