in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-19-giugno:-l’autogol-di-draghi-“faccio-l’eterologa”

L’inchiesta/3 Rifiuti, armi e Sanità: i chi finanzia la Meloni Dietro il boom di Fratelli d’Italia di Valeria Pacelli e Stefano Vergine

Milano È l’Oscar della condanna: 4 mesi per evasione fiscale Di Montigny – “Sistema Mediolanum”: al genero di Doris, possibile candidato di Salvini & C., contestate fatture false per 230mila euro

Regionali Calabria, i giallorosa uniti sull’imprenditrice Ventura Sono Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza a firmare la nota congiunta per annunciare la candidatura dell’imprenditrice Maria Antonietta Ventura alla guida della Calabria. La ricerca spasmodica di una donna era partita un attimo dopo il ritiro di Nicola Irto, candidato del Pd che il M5S non ha mai voluto appoggiare, sostanzialmente per non […] di Wanda Marra e Lucio Musolino

Privilegi Il ricalcolo dei vitalizi (per ora) è salvo: la Camera mantiene la delibera di Fico Per ora la manovra è stata bloccata e sì che c’è mancato poco. Il collegio di appello della Camera ha stoppato la decisione assunta in primo grado dall’organo di giustizia interna di Montecitorio che rischiava di azzoppare il taglio dei vitalizi deciso appena due anni fa, facendo rientrare dalla finestra il ripristino degli assegni pieni […]

Berlino: L’archivio delle vite rubate Nonostante siano trascorsi ormai quindici anni dall’uscita del film premio Oscar Le vite degli altri, molti ricordano ancora il clima di delazione, sospetto e terrore che regnava silenziosamente a Berlino Est e in tutta la Ddr magistralmente ricreato sul grande schermo. Questa cupa atmosfera sospesa era causata dalla capillare attività di controllo delle spie della […]

Uomo fedele nei secoli. Addio Giampiero Boniperti Da tifoso a calciatore e dirigente della Juve: sono 70 anni di storia

Bologna Primarie: la destra vota la renziana Conti Gazebo pPd – Sui social nascono gruppi di elettori moderati che domani sosterranno la sindaca

Lazio Discariche: i soldi del capo di Rida, indagato a Roma La società degli impianti di smaltimento di Val. Pac. e Ste. Verg.

Avola (Siracusa) Il sindaco di Fd’I che dà consulenze per 36 mila euro agli amici di partito Incarichi assegnati dal Comune a membri del partito. È successo ad Avola, piccolo centro in provincia di Siracusa, amministrato da Luca Giovanni Cannata che fa parte della scuderia siciliana di Giorgia Meloni, con l’approvazione della sua giunta (5 voti favorevoli contro 3), sono state assegnate tre diverse consulenze, tra maggio e dicembre dello scorso anno, […]

Altro che web Paolo Mieli e la fake news dei 14 anni di mascherine Le vie delle notizie, vere o false che siano, sono infinite. Una frase priva di ogni riscontro pronunciata in televisione giovedì sera da Paolo Mieli, ospite di Otto e mezzo su La7, è stata ripresa in un gran numero di articoli ed è entrata nel circuito dell’informazione pur in totale assenza di fondamento. L’ex direttore […]

Truffa per diamanti Al via le udienze: l’1 e il 19 si decide sui rinvii a giudizio Luglio segnerà un passaggio decisivo per il processo milanese sulla truffa dei diamanti venduti in banca. Il primo del mese si terrà l’udienza chiamata a decidere sulla convalida del patteggiamento chiesto da Intesa Sanpaolo e dal broker Diamond Private Investment, in liquidazione. La banca e Dpi hanno già ottenuto il parere favorevole della Procura: per […]

Dal 2008 a oggi Oltre 10 anni di lotte operaie: con Amazon si riparte da capo Ci sarà tempo per tornare a dimenticarsene, ma in questi giorni – tra i mazzieri del Lodigiano e l’omicidio di Novara – lo scontro tra capitale e lavoro nella logistica si è guadagnato un po’ di attenzione tra i grandi media. Quando il fascio di luce si sarà spento converrà ricordare che quel che è […]

Juneteenth Razzismo, Biden mette una pezza con una festa Stati Uniti – La fine della schiavitù celebrata da 150 anni dalla comunità nera diventa ricorrenza federale. Ma le istanze di Black Lives Matter languono

Disattenzioni Il governo non ha segreti. Per Mosca Polonia – L’esecutivo usa email non criptate e gli hacker fanno una razzia di Michela A.G. Iaccarino

Ciak si gira Lillo e Greg di nuovo sul set come “Idoli delle donne” Dopo le riprese per “Il colibrì”, la Morante torna a recitare in Francia in “Masquerade”