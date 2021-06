il-pranzo-della-domenica-con-radio-deejay:-si-griglia!

Spread the love

Ricette alternative per la grigliata e glamping: ecco di cosa abbiamo parlato nell’ultima puntata di Il pranzo della domenica, la rubrica dedicata alla cucina su Radio Deejay.

Grigliata: dall’antipasto al dessert

Appassionati della griglia, questo è il momento di sperimentare: noi de La Cucina Italiana, nel numero di giugno vi regaliamo un menù completo del nostro Giovanni Rota, per realizzare un menu super gourmand anche all’aria aperta. Ad iniziare dall’antipasto di recupero: le croste di Parmigiano fumé. Uno stuzzichino antispreco da realizzare grigliando semplicemente per 1-2 minuti per lato, senza coperchio, le croste. Servitele poi a piacere con glassa di balsamico e fettine di pomodoro: saranno deliziose.

Da provare, come raccontiamo in radio, anche le costine al sidro e le pesche con crumble alle mandorle: da servire con un buon gelato, saranno davvero sorprendenti.

Quest’estate tutti al glamping

Saranno i mesi di lockdown, sarà la voglia di vacanza e di libertà sempre più forte, ma il trend per l’estate 2021, sembra essere il glamping (fusione della parola glamour e campeggio). Tradizione vecchia quanto la cara vecchia Inghilterra, dove è nata grazie alle classi aristocratiche, oggi il glamping è un modo assai più democratico, e molto confortevole, per fare campeggio.

Sono sempre più i campeggi attrezzati con camper, casette e capanne eco-chic, ma anche frutteti, orti, centri benessere e soprattutto ristoranti di alto livello. Qualche indirizzo? Sbirciate sul portale Vacanze col cuore trovate prevalentemente indirizzi italiani: dal Lago di Garda al Lago d’Idro, al Chianti. Le strutture, veri e propri resort o boutique hotel all’aperto, offrono anche una selezione di prodotti tipici locali. Spesso, tra uliveti e vigneti, la produzione è praticamente a km zero. In più si possono visitare cantine e botteghe, facendo deliziose scoperte gastronomiche.

Il prossimo appuntamento con La Cucina Italiana e Deenotte è per venerdì 25 giugno dalle 22 su Radio Deejay: potete collegarvi via radio, Tv, computer e cellulare, basta scaricare l’app. E se ancora dormite o vi siete persi la puntata niente paura: la potete scaricare qui e ci sono anche podcast e playlist. Buona domenica!