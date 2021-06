i-14-strumenti-per-fare-streaming-al-meglio-su-twitch,-facebook-e-youtube

Elgato Stream Deck: disponibile in più varianti in base ai tasti necessari, lo Stream Deck è una pulsantiera programmabile che permette di regolare tutto ciò che concerne lo streaming, come cambio delle scene, volumi, camere, stacchetti musicali, suoni, modificatori della voce, contributi esterni. Si programma con un software dedicato ed è molto semplice da utilizzare, ma anche parecchio efficace. E volendo potete usarlo come pulsantiera per attivare alcune funzioni anche fuori dallo streaming

