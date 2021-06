gli-integratori-di-omega-3-rafforzano-il-nostro-sistema-immunitario:-i-cibi-che-li-contengono

Tutti pazzi per gli omega-3, gli acidi grassi “buoni”, che tra le svariate proprietà, rafforzano il nostro sistema immunitario. Semi vari, noci, soia, mirtilli: ecco i cibi che li contengono, spesso sottovalutati, a vantaggio di integratori che non sempre forniscono gli effetti desiderati.

Alcune proprietà di questi nutrienti sono note da tempo: forniscono energia, aiutano a potenziare la funzione cardiaca, migliorano la capacità polmonare, combattono le infiammazioni, e supportano il sistema endocrino.

Una recente ricerca suggerisce anche che possano essere un valido alleato nella prevenzione e nella risposta ad alcuni tumori, pur se la dose consigliata è più alta di quella che normalmente assumiamo con la dieta.

Leggi anche: Gli omega-3 “avvelenano” i tumori. Lo studio

Ma non solo effetti fisici: uno studio molto recente indica come gli omega-3 intervengano anche sulla salute psicologica, tanto che la loro carenza aumenta il rischio di disturbi psicotici, anche se il legame non è stato ancora compreso del tutto.

Leggi anche: Gli effetti collaterali sulla mente di una carenza di omega 3 appena scoperti dagli scienziati

Esistono tre tipi di acido omega, tra cui l’acido alfa-linolenico (ALA), l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA), quest’ultimo in particolare oggetto della ricerca sul cancro e sulla salute mentale.

E c’è di più: sono tutti validi alleati del sistema immunitario, come sostenuto da diversi studi scientifici.

Meglio assumere quindi integratori alimentari?

@EwaUrban/pixabay.com

In realtà questi non sempre sono la soluzione perché non è sempre vero che gli effetti sono quelli sperati. E in generale, sempre meglio rivolgersi agli alimenti, alcuni dei quali ne contengono davvero grandi quantità.

Leggi anche: Abbiamo un problema con gli integratori di Omega 3: non tutti sarebbero efficaci per la salute del cuore

In particolare semi di lino e di chia, noci, soia e mirtilli sono ottime fonti di omega-3. Tutti questi alimenti, tra l’altro, sono noti per diversi altri vantaggi nutrizionali. Per esempio i semi di lino, oltre a contenere omega3, sono fonti di svariate vitamine e sali minerali, mentre i mirtilli sono anche ricchi di antiossidanti e possono aiutare a proteggere il cervello dai danni causati dai radicali liberi e ridurre gli effetti di condizioni legate all’età come la malattia di Alzheimer o la demenza.

A volte mangiare sano è più facile e gustoso di quello che si pensi.

Leggi tutti i nostri articoli sugli omega 3.

Leggi tutte le nostre notizie su integratori

Leggi anche: