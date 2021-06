esce-con-il-cane-per-una-passeggiata-e-non-torna-a-casa:-si-cerca-56enne-disperso-a-briga-alta

La ricerca di una persona dispersa è in corso in queste ora a Briga Alta, piccolo paesino montano in Val Tanaro: un uomo di 56 anni (classe 1965) è infatti uscito questa mattina di casa per una passeggiata con il suo cane, non facendo ritorno e non dando più notizie di sé. Le operazioni sono iniziate poco dopo l’ora di pranzo, intorno alle 13.30: sul posto l’UCL del Vigili del Fuoco di Cuneo, il SAF di Cuneo, i Volontari di Ormea, con l’impiego di unità cinofile, i droni ed il nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco da Torino.