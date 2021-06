Coronavirus nel mondo, in Usa vaccinazione completa quasi per la metà dei cittadini. La Colombia in difficoltà

Il 44,7 per cento della popolazione statunitense ha ricevuto le dosi necessarie a conseguire la completa immunizzazione contro il Covid-19. Lo rilevano i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Si tratta di 148,5 milioni di persone, considerato che 13 stati hanno vaccinato completamente piu’ della meta’ dei loro residenti: Connecticut, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont e Washington.

Quindici stati hanno raggiunto l’obiettivo prefissato dal presidente Joe Biden di vaccinare il 70 per cento degli adulti con almeno una dose. L’Illinois e’ l’ultimo stato ad aggiungersi a questa lista, che comprende anche California, Connecticut, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont e Washington, insieme a Washington DC. L’attuale ritmo delle vaccinazioni e’ di 909.068 unita’ al giorno.

I palestinesi cancellano l’accordo su Pfizer con Israele: “Forniti vaccini in scadenza a giugno”

L’Autorità nazionale palestinese ha cancellato un accordo per la fornitura da parte di Israele di un milione di dosi di vaccini anti Covid. L’Anp ha fatto sapere che la partita aveva una data di scadenza troppo ravvicinata che avrebbe impedito la distribuzione e somministraione del prodotto. L’accordo prevedeva che Israele avrebbe fornito i vaccini per accelerare la campagna vaccinale palestinese e in cambio i palestinesi avrebbero restituito a Israele le nuove dosi che dovranno arrivare all’Anp da Pfizer entro fine anno. L’Anp – riferisce il sito di Bbc – sapeva che i vaccini forniti da Israele avevano come data di scadenza luglio o agosto, ma quando la partita è arrivata la scadenza è risultata essere giugno e per questo l’accordo è stato annullato. Nessun commento da Israele.

In Colombia verso le 100mila vittime

La pandemia non cede in Colombia, dove oggi si sono registrati 590 morti e 28.790 nuovi contagi. Il numero totale dei decessi sale a 98.746, mentre sono 3.888.614 le persone che fino a ora hanno contratto la malattia. “In questo terzo picco ci sono ricoveri in terapia intensiva fino a 26 giorni, che dovrebbero portare i cittadini a capire che il virus è ancora vivo, che la pandemia è in vigore e che il Paese sta vivendo il momento più complesso”, ha detto il ministro della Salute, Fernando Ruiz.

Negli ultimi due giorni sono arrivati più di un milione di vaccini dalla casa farmaceutica Pfizer e si prevede che entro la fine della prossima settimana ne arriveranno un milione e mezzo in più dalla cinese Sinovac.