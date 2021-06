cicloturismo,-lago-di-garda-meta-top,-poi-l’alta-valtellina.

Il lago di Garda è la meta più ricercata su internet e sui social dai ciclisti in Italia.

Seguono al secondo posto l’Alta Valtellina in Lombardia e al terzo il Salento in Puglia.

Lo rivela il 3/o rapporto sul cicloturismo dell’Isnart, il centro studi sul turismo di Unioncamere, realizzato insieme a Legambiente e presentato stamani a Pescara al Bike Summit.

I cicloturisti sono al 45% hard biker, in bici da corsa o mountain bike; al 53% soft biker, che usano le due ruote per escursioni brevi; per il 2% cicloviaggiatori, che usano la bici per viaggiare. Nel 2020 i turisti che hanno usato la bicicletta in Italia sono stati 4,7 milioni (il 21% su un totale di 27 milioni) e hanno speso 4,1 miliardi di euro (il 18% dei 22,7 totali).

La spesa pro capite del turista a pedali è stata di 940 euro, contro gli 863 euro in media. Il cicloturismo l’anno scorso è stato favorito dal boom delle bici elettriche, quintiplicate negli ultimi cinque anni: su 2 milioni di mezzi venduti nel 2020, le muscolari sono state 1,7 milioni (+12%) e le e-bike 280 mila (+44%). (ANSA).