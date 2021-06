Cambio Di Direzione avrà una seconda stagione?

Cambio Di Direzione 2 si farà?

Cambio Di Direzione 2: Disney rinnova la serie con John Stamos?

Ha esordito il 16 aprile la serie Big Shot, disponibile ogni venerdì con un inedito a settimana in streaming su Disney+.

La serie con protagonisti John Stamos, Jessalyn Gilsig e Yvette Nicole Brown è stata sviluppata da Dean Lorey e David E. Kelley, quest’ultimo già dietro al successo Big Sky disponibile su Star.

Ci sarà una seconda stagione? Al momento Disney non ha ufficializzato una decisione sul futuro della serie, che si aggiunge alle produzioni originali realizzate per il servizio streaming come High School Musical: Il Musical: La Serie e Elena, Diventerò Presidente.

Attualmente la piattaforma streaming di Topolino ha bisogno di consolidare la propria offerta di serie tv e film esclusivi per lo streaming, pertanto è altamente probabile che Cambio Di Direzione tornerà con una seconda stagione salvo un totale, ma improbabile, disinteresse da parte del pubblico di abbonati.

Quando esce Cambio Di Direzione 2

Se la seconda stagione si farà, i nuovi episodi di Cambio Di Direzione approderanno in streaming su Disney+ nel corso del prossimo anno.

Annunciata ufficialmente nell’ottobre di due anni fa, il primo ciak per Big Shot scattò nel mese successivo, ma le riprese si fermarono nel marzo dello scorso anno a causa dell’insorgere della pandemia globale.

La produzione è poi ripartita in autunno, così da garantire un debutto alla prima stagione nel corso di questa primavera. Qualora si facessero altri episodi, possiamo immaginare che Big Shot 2 tornerà non prima dell’estate 2022.

Anticipazioni su Cambio Di Direzione 2

Dopo essere stato estromesso dalla NCAA, coach Marvyn Korn (John Stamos) ha una seconda possibilità quando gli viene proposto di allenare la squadra di basket di un liceo privato d’élite.

Alla Westbrook School for Girls, il coach Korn scopre che con le giocatrici adolescenti serve empatia ed emotività, concetti ben lontani dal suo modo di essere. Solo quando riesce a fare squadra con le sue giocatrici, coach Korn inizia a trasformarsi nella persona che ha sempre desiderato essere.

Questo aiuterà le giovani sportive ad acquisire maggiore fiducia in loro stesse, tirando fuori la grinta e dando il meglio di loro dentro e fuori dal campo.

Se rinnovata, la seconda stagione di Cambio Di Direzione continuerà a raccontare le vite, i trionfi e gli ostacoli che attendono il coach Korn e la squadra id basket della Westbrook.

Cast di Cambio Di Direzione 2, attori e personaggi

La prima stagione ha per protagonisti John Stamos (Gli amici di papà, Scream Queens, Le amiche di mamma), Jessalyn Gilsig (Glee, Vikings), Yvette Nicole Brown (Community, The Odd Couple), e Richard Robichaux (Ocean’s Eight) insieme a un gruppo talentuoso di giovani attrici e attori che include Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Monique Green, Tisha Custodio, Cricket Wampler, Keala Settle e Emery Kelly.

Ci aspettiamo che la seconda stagione ritrovi la maggior parte del cast principale, con qualche nuova aggiunta in vista dei nuovi episodi.

Trailer di Cambio Di Direzione 2

Nell’attesa che il trailer di Big Shot 2 approdi in Rete, in apertura di post è disponibile quello della prima stagione.

Cambio Di Direzione 2 in streaming

In streaming, la seconda stagione della serie sarà disponibile ancora una volta su Disney+. La piattaforma di video on demand ospita il titolo in esclusiva all’interno del proprio catalogo, e distribuisce la serie come “Disney+ Original” in tutti i territori dove il servizio è disponibile.