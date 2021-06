amedeo-goria-e-vera-scatenati-a-letto

Che cosa ha rivelato Amedeo Goria che ha fatto parlare di sé scatenando gossip a valanga? L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha voluto descrivere dettagli piccanti della sua relazione con Vera Miales, sua nuova fidanzata di 31 anni più giovane di lui. Vediamo insieme.

Il padre di Guenda, Amedeo Goria, ha fatto delle confessioni bollenti sul rapporto con la sua fidanzata, la modella e influencer di origine moldave, Vera Miales, di 36 anni. Insomma una seconda giovinezza per il 67enne che ha raccontato, anche quante volte fa sesso con la fidanzata.

Amedeo Goria e la fidanzata Vera: confessioni piccanti

Amedeo Goria a 67 anni sta vivendo una nuova storia d’amore accanto a Vera Miales, modella e influencer di origini moldave a cui è legato da qualche mese. Il cronista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda e Gian Amedeo, ha parlato della relazione con la giovane fidanzata. Lo ha fatto in un’intervista al settimanale Nuovo e ha raccontato dettagli piccanti su un’intimità che non viene inficiata assolutamente dalla differenza di età con la sua fiamma: 31 anni.

Amedeo Goria e Vera, il giornalista: “Nessun aiutino”

Insomma, Amedeo e Vera scatenati a letto. E proprio Goria ha precisato di non ricorrere alla scienza o alla chimica per amare, così intensamente e ripetutamente, la sua donna. L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha raccontato il suo segreto:

“Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità. Il mio segreto? Non bevo e non uso droghe. Finché avrò voglia di fare l’amore, lo farò”.

Il 67ene ha anche precisato che quando vede una ragazza viene assalito dalla voglia di conquistarla e sedurla:

“Quando sono in giro e vedo una ragazza che mi piace sento dentro di me il forte impulso di conquistarla e di sedurla: questo mi fa stare bene e mi rende felice”.

Amedeo Goria: fidanzato sì, ma padre di nuovo no

Il cronista torinese ha raccontato come la ragazza sia molto in gamba, e che oltre a fare la modella lavori nel bar-tabaccheria di famiglia. Il giornalista sportivo ha spiegato che la ragazza sarebbe pure pronta ad essere madre, ma per lui questo è un capitolo chiuso.

“Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”.

Amedeo Goria, traditore seriale?

Il padre di Guenda ha precisato a Vera anche il suo chiodo fisso per le donne. Il motivo che aveva portato la Ruta a lasciare il giornalista: i tanti tradimenti. Goria ama conquistare le donne ed ha rivelato:” Toglietemi tutto, ma non la possibilità di tradire”.