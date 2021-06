Prendiamo un caffè alla Rinascente di Milano?

Spread the love

Ci saranno anche le iconiche tazzine della illy Art Collection (le ultime, due set da 4 per caffè e cappuccino, sono decorate dall’artista cinese di fama internazionale Ai Wei Wei) al nuovo caffè Illy, situato dentro la Food Hall di Rinascente, a Milano.

Il locale, al settimo piano dello storico grande magazzino milanese, punta su eleganza e design: 60 mq dedicati alla bellezza e all’arte del buon caffè, ovviamente.

Atmosfera rilassata, nella caffetteria spicca un grande bancone di marmo a richiamare gli storici bar italiani, ma vestito con colori pop, chicchi di caffè e motivi floreali – perfetto look estivo.

Il nuovo Illy Caffè è un omaggio alla città, che vuole essere anche un segnale di rinascita e un benvenuto ai visitatori che stanno tornando nel capoluogo meneghino.

«Solo qualche settimana fa celebravamo la riapertura alle consumazioni all’interno di bar e ristoranti, offrendo un espresso a tutta Italia» ha raccontato Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè. «Oggi vogliamo portare avanti questo messaggio di ottimismo e speranza nel futuro con questa nuova e importante apertura, in uno dei luoghi simbolo di Milano. Siamo certi che il nuovo caffè illy diventerà un punto di riferimento per i milanesi e per tutti gli amanti del buono e del bello, che ogni anno visitano la città».

Dentro, anche un’area shop con accessori e prodotti per gli amanti del caffè, comprese le classiche caffettiere e le nuove macchine iper espresso.