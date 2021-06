Oggi è un altro giorno, Serena Bortone dice su Memo Remigi che …

Spread the love











La puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, non è iniziata proprio come sempre. E’ stata una puntata molto triste quella di ieri, visto che Serena subito dopo la sigla iniziale, avrebbe invitato Memo Remigi a sedersi sui divanetti e raccontare cosa purtroppo gli è accaduto in questi ultimi giorni. Di cosa si tratta? Cosa è accaduto al noto Memo Remigi?

Oggi è un altro giorno, la puntata inizia col piede sbagliato

Come abbiamo avuto modo di anticipare, la puntata di Oggi è un altro giorno di ieri è iniziata in un modo differente rispetto al solito. “E’ successa una cosa molto brutta”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice Serena Bortone la quale ha chiesto a Memo di potersi sedere almeno un attimo sui divanetti e raccontare cosa purtroppo gli è accaduto in questi giorni. Purtroppo sembrerebbe che il cantante non sia stato bene in questi ultimi giorni ed ha subito un duro colpo ed un grande lutto.

Il dolore di Memo Remigi, cosa è accaduto al noto cantautore?

E’ purtroppo venuto a mancare il cane di Memo, dopo ben 15 anni di vita insieme. La conduttrice sicuramente ha provato ad immaginare il grande dolore che Memo ha potuto provare, visto che anche lei ama gli animali e soprattutto i sui amici a quattro zampe. Serena ha dei gatti che ama molto. “Quando questo piccolo angelo peloso se ne va è brutto e così il nostro Memo è un po’ di giorni che non sta bene, perché Bacio non stava bene e ieri lo abbiamo salutato”. Questo quanto dichiarato ancora da Serena Bortone. Memo Remigi ha voluto raccontare quindi il grande dolore provato per la perdita del suo amato cane, che è stato al suo fianco per tantissimi anni, oltre 15.

Le parole di grande dolore del cantautore

“Grazie a chi mi ha dimostrato grande amore, grande affetto e solidarietà Io so che uno dice che è un cane ma io credo che l’essere umano è una categoria e poi c’è l’essere speciale che ti dà tutto senza chiedere niente”. Questo il ringraziamento dell’artista, il quale ha ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza. “Chiunque ha un angelo in casa sa cosa significa”, questo ancora quanto dichiarato dalla Bortone. Poi l’artista, presenza fissa nel programma ha raccontato quelli che sono stati i 15 anni di vita vissuti insieme al suo cane. “Praticamente appiccati perché veramente faceva parte di me in tutto e per tutto. Grande compagnia e amici perché si instaura un rapporto davvero importante”. Questo ancora quanto dichiarato dal noto artista.

Mi piace: Mi piace Caricamento...