Michelle Hunziker si commuove davanti a tutti: c’entra la figlia Aurora – VIDEO

Durante un pranzo con Aurora Ramazzotti in un ristorante, si è visto Michelle Hunziker mentre piange davanti a tutti. Un video, diffuso da sua figlia, spiega cosa è davvero successo quel giorno.

Michelle Huniziker e la figlia Aurora Ramazzotti (foto Instagram).

L’amore fra Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker, e Goffredo Cerza procede a gonfie vele. I due hanno iniziato la loro relazione almeno quattro anni fa. Hanno trascorso i periodi peggiori della pandemia di Covid assieme alla mamma di lei a Bergamo, ma convivono a Milano da ormai due anni.

A metà giugno, mentre madre e figlia si godevano un momento di intimità pranzando in un ristorante insieme, si è vista Michelle Hunziker mentre piange davanti a tutti. E Aurora Ramazzotti? L’ha presa in giro, riprendendola con il cellulare e pubblicando successivamente la Storia sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Michelle Hunziker piange (Storia Instagram di Aurora Ramazzotti).

Perchè Michelle Hunziker piange?

Michelle Hunziker si è commossa pensando all’emozione di un nipotino che scorazzasse per il salotto di casa sua. Aurora Ramazzotti l’incalza: “E già piangi?“. Entrambe ridono: si vede che c’è molto affetto fra le due. Il siparietto, però, solleva degli interessanti dubbi a riguardo di una possibile gravidanza di Aurora.

Possibile che la figlia di Eros Ramazzotti sia incinta? Dalle foto in cui mostra una figura longilinea non si direbbe, però… Perchè affrontare con la madre un simile argomento? Forse lei e Goffredo stanno seriamente pensando di mettere su famiglia? A questo punto non rimane che aspettare qualche mese per sapere la verità.