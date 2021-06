Love Is In The Air cosa prova in realtà Serkan per Eda?

Love Is In The Air cosa prova Serkan per Eda?

Dopo aver pranzato con Birol e Sevil, Eda e Serkan commentano lo strano equilibrio della coppia nell’episodio 15 della stagione 1. “Loro sono proprio come noi due” dice Eda. “Se ci sposassimo diventeremmo così” continua Serkan. Sembrano incompatibili eppure… Fanno pace inaspettatamente. Bolat, allora, deve realizzare che ha ottenuto il suo scopo. Avrà le firme per il suo importante progetto. Serkan fa i complimenti a Eda e è l’inizio di una puntata in cui i due si avvicinano molto. Love Is In The Air cosa prova Serkan per Eda?

Eda è in pigiama e guarda Serkan lavorare. Lo innervosisce camminando avanti e indietro. Serkan finisce e si prepara per uscire e andare in un posto da solo. La ragazza lo convince a portarla con lui.

Serkan porta Eda al Tempio di Apollo, un’opera incompiuta. Apollo, per pensare al futuro, non ha mai vissuto il presente. Eda gli racconta la storia di Apollo che ha conosciuto la donna che ama apostrofandola “principessa”. Mentre gliene parla pensa a quando Serkan le ha chiesto il suo nome in quell’aula dell’Università. Apollo si rende conto di essersi innamorato di una donna mortale. Ha paura e si allontana. Le promette che sarebbe tornato. Lei aspettava e mentre aspettava, si trasformò nel “fiore del cielo”.

Love Is In The Air Serkan si sta innamorando di Eda?

Proprio il cielo è uno spettacolo in quella serata magica. “Se guardo il cielo sembra che ci siamo solo io e te sulla Terra” ammette Eda. Deve tenersi pronta. La pioggia di stelle cadenti sta per iniziare. “Questa notte i tuoi sogni diventeranno realtà” si sbilancia Serkan. Eda ha le idee chiare. L’Italia è il suo obiettivo. Diventerà un architetto paesaggista. Forse un giorno si incontreranno in un giardino che ha progettato.

Eda ha paura che, essendosi avvicinati così tanto, adesso lui si allontanerà come fa sempre. Non è così. La mattina seguente Serkan e Eda si fanno reciprocamente i complimenti. Serkan non sembra avere intenzione di fare marcia indietro o allontanarsi. Love Is In The Air cosa prova Serkan per Eda? È davvero ancora innamorato di Selin?

La nostra ipotesi è che, sia – almeno – un po’ confuso.