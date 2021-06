Love Is In The Air Melo scopre che Kaan la sta ingannando?

Kaan incontra una giornalista in un bar nell’episodio 14 della stagione 1. Karadağ, infatti, ha ricevuto da Ferit nell’episodio precedente la foto di parte del contratto di fidanzamento tra Serkan e Eda. Sa di avere informazioni su Serkan che farebbero gola a molti. È disposto a darle a quella giornalista a patto che lei rispetti le sue regole, vale a dire il tempismo. Il momento della pubblicazione è fondamentale. Alla sua interlocutrice non sembra vero. La famiglia Bolat è molto riservata. Prima dell’arrivo di Eda la stampa non sapeva nulla di loro. Adesso, però, Kaan ha un aggancio per entrare più nelle dinamiche della famiglia. Si tratta di Melek. In Love Is In The Air cosa ha intenzione di fare Kaan con Melo? In Love Is In The Air Melo scopre che Kaan la sta ingannando?

Love Is In The Air, episodio 14: Melek Yücel interpretata da Elçin Afacan. Credits: Mediaset

Essendo lei una ragazza parecchio ingenua, temiamo che possa non accorgersene presto. Questo lato del carattere di Melek va a vantaggio di Kaan che avrebbe campo libero per agire ai danni di Serkan (e di Eda).

Love Is In The Air cosa ha intenzione di fare Kaan con Melo?

Kaan chiama Melo e le propone di vedersi. Manderà il suo autista a prenderla. Figen origlia la conversazione. Melek cerca di divagare facendo perno sul fatto che ha diritto a avere una vita privata. Ayfer e Fifi sono sicure di scoprire tutto. Melo non è in grado di tenere a lungo un segreto. Il punto, però, intanto è: in Love Is In The Air cosa ha intenzione di fare Kaan con Melo?

Kaan accoglie Melo appena scende dall’auto. È estremamente galante e la ringrazia per essere venuta senza preavviso. All’interno del locale c’è per lei un piccolo dono. Si tratta del profumo che stava provando al negozio, la prima volta che si sono conosciuti. Lei non vuole credere ai suoi occhi. Sarà una coincidenza: non può essersi ricordato! “Ciò che ti riguarda, Melo, è indimenticabile e non è mai una coincidenza” dice Kaan. Melek lo ringrazia molto.

Kaan si accorge che Melek è nervosa. Lei spiega che è a disagio perché non è brava a mentire e le sue bugie hanno le gambe corte. Kaan non mette in dubbio che Eda sia una ragazza dolcissima, ma Serkan non è così. Paventa un signor Bolat alquanto astuto. Melo arriva a un compromesso. Per un po’ potranno continuare a vedersi senza dire niente a nessuno. In quel momento a Melo suona il telefono. È il posto a cui Kaan ha dato le referenze. Ha ottenuto il posto da responsabile e non sa se è pronta. È sempre stata una cassiera. Kaan la sprona a credere in se stessa.

Siamo certi che Kaan ha in mente un modo per sfruttare la sua vicinanza con Melo per colpire Serkan. Come? Probabilmente coinvolgendo anche Eda che, del resto, ha già conosciuto.