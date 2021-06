law-school,-dal-18-giugno-su-netflix!

Law School quando esce su Netflix? Il 18 giugno 2021

Law School serie tv è arrivato su Netflix! Parliamo dell’intrigante dramma legale sudcoreano disponibile da venerdì 18 giugno in esclusiva sul colosso dello streaming.

Dopo il debutto in anteprima lo scorso 14 aprile su JTBC, rete pay sudcoreana che la trasmette fino al 9 giugno 2021, Law School raggiunge anche il resto del mondo grazie alla distribuzione globale di Netflix.

La serie tv è creata da Seo In e diretta da Kim Seok-yoon, anche produttore insieme a Choi Sai-rack. Continua a leggere l’articolo per scoprire altre curiosità su Law School serie tv.

Law School trama e anticipazioni

Una scena dal Trailer ufficiale di Law School. Credits: Netflix

Ci troviamo in una prestigiosa scuola di giurisprudenza quando, nel bel mezzo di una simulazione di un processo, una studentessa scopre un omicidio. Ad esaminare la scena del delitto è l’ex procuratore Yang Jong, severo professore che invita i propri studenti a sfiorare i limiti della legge in nome della giustizia.

Law School puntate, quante sono

Da quante puntate è formata la prima stagione di Law School? In tutto sono 16 gli episodi del primo capitolo del legal drama. Ognuno puntata ha una durata di 65 minuti circa.

Law School cast, attori e personaggi

Chi troviamo nel cast di Law School?

Kim Myung-min interpreta Yang Jong-hoon, pubblico ministero diventato professore che insegna diritto penale

interpreta Yang Jong-hoon, pubblico ministero diventato professore che insegna Kim Bum è Han Joon-hwi, brillante studente del primo anno

è Han Joon-hwi, brillante studente del primo anno An Seong-won è il giovane Joon-hwi

è il giovane Joon-hwi Ryu Hye-young è Kang Sol A, studente del primo anno entrato alla facoltà di legge attraverso un’ammissione speciale.

è Kang Sol A, studente del primo anno entrato alla facoltà di legge attraverso un’ammissione speciale. Lee Jung-eun è Kim Eun-sook, ex giudice adesso professoressa di diritto civile

Law School in streaming, dove vederla

Dove vedere gli episodi di Law School in streaming in Italia? A partire dal 18 giugno 2021 la serie sudcoreana è disponibile con la prima stagione in esclusiva su Netflix.

Law School 2 stagione ci sarà?

Cosa sappiamo sul futuro di Law School 2 stagione? Al momento non ci sono ancora notizie riguardo l’eventuale rinnovo del progetto. La serie tv sudcoreana non risulta infatti cancellata, ma nemmeno rinnovata dalla rete.

Dopo il debutto su JTBC, la produzione di Law School potrebbe quindi attendere di scoprire anche la risposta degli abbonati Netflix. Se il colosso dello streaming registrerà infatti un buon numero di visualizzazioni nel primo weekend di rilascio, allora è probabile che Law School venga rinnovato per un nuovo ciclo di episodi. Per scoprirlo non ci rimane che attendere notizie ufficiali dallo streamer.