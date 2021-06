Innovazione, sostenibilità e inclusione: venti favorevoli per la ripresa italiana

La pandemia ha stravolto in poco tempo logiche, paradigmi e regole, generando una crisi senza precedenti per forma e sostanza. Eppure, secondo gli imprenditori, i manager e i professionisti, i tempi non sono mai stati così favorevoli per la transizione del nostro Paese verso modelli di crescita inclusiva e sostenibile. Questo è il messaggio che ha messo d’accordo gli esperti intervenuti stamattina al summit virtuale “L’innovazione per la crescita sostenibile”, organizzato da Microsoft per riflettere e discutere sulle sfide e sulle opportunità della ripartenza italiana.

L’evento, che ha coinvolto diverse grandi realtà del panorama nazionale, ha messo in evidenza che ormai la tecnologia è matura, ma che al tempo stesso occorre fare sistema per aiutare le imprese pubbliche e private ad abbracciare questa rivoluzione. Il messaggio è in linea con l’obiettivo che Microsoft si è posta già un anno fa con il lancio del progetto Ambizione Italia #DigitalRestart, il piano quinquennale di investimenti in tecnologie e competenze per accelerare la trasformazione digitale del Paese in linea con le priorità del governo. Non a caso, ha spiegato Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza potrebbe arrivare, e anzi deve arrivare, una spinta digitale senza precedenti.

“Il Piano Next Generation Eu mette a disposizione 191,5 miliardi di euro di fondi, di cui oltre la metà sono potenzialmente collegati a soluzioni cloud, – ha ricordato Candiani – questa straordinaria iniezione di fondi può accelerare la crescita del mercato fino ad addirittura triplicarne o quintuplicarne il valore nei prossimi 3 anni. In questo scenario la transizione digitale ed ecologica rappresentano driver di sviluppo senza precedenti: questo è il momento ideale per le aziende di trasformarsi e adottare il digitale come leva competitiva”.

Digitalizzazione e tecnologie in primis, quindi cloud computing e intelligenza artificiale, ma anche transizione ecologica. Oltre all’avvio della prima regione data center in Italia e all’accesso a servizi cloud locali, anche grazie a partnership strategiche che si stanno consolidando in questi mesi come quelle con Poste Italiane e Leonardo, nel piano di Microsoft rientra infatti pure la sostenibilità. In quest’ottica si inserisce il lancio recente dell’Alleanza per la sostenibilità, che ambisce a promuovere una crescita sostenibile dell’Italia attraverso il digitale in collaborazione con growITup, la piattaforma di open innovation creata con Cariplo Factory, le aziende, il mondo accademico e le startup.

L’evento ha riunito diverse realtà italiane e internazionali, ospitando i contributi di Mirko Mischiatti (Poste Italiane) Gioacchino Stoppa (Intesa Sanpaolo), Daniela Ott (Aura Blockchain Consortium), Sergio Mandelli (Eni gas e luce), Laura Abbinante (Campari Group), Cosimo Pagano (Lavazza Group), Fabrizio Rauso (Sogei) e Claudia Filippone (Rina). Degno di nota anche l’accento posto dagli esperti su un’altra grande priorità per la competitività del Paese: le competenze e il futuro del lavoro.