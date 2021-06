il-consigliere-di-raisi:-“la-lotta-contro-la-corruzione-e-le-disuguaglianze,-primi-impegni-per-il-governo-dell’iran”

TEHERAN – Nelle ultime settimane, Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh ha fatto il giro delle province sunnite dell’Iran in cerca di voti per Ebrahim Raisi. Diplomatico dai tempi della presidenza Rafsanjani, attivista principalista, la corrente più radicale dei conservatori, ex ambasciatore in Messico e in Australia, Ghadiri Abyaneh, 67 anni, fa parte di un gruppo ristretto di persone che consiglia il capo della magistratura e candidato presidente sulla politica estera.