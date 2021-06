giornata-internazionale-della-gastronomia-sostenibile:-2-ricette-antispreco-di-chef-gastaldi

Procedimento di realizzazione:

Lavate con cura i pomodori cuore di bue, eliminate la parte peduncolare e tagliateli a cubi di circa due cm di diametro, per i datterini sarà sufficiente tagliarli a metà. Pelate il cetriolo e cubettatelo. Pelate la piccola cipolla e tritatela in modo che risulti mediamente fine. Trasferite il tutto in una capace boule. Prendete il pane raffermo, tagliatelo a cubetti e se non risultasse bello secco, passatelo per 10 minuti in forno a 150 gradi per ottenete dei crostini ben croccanti. Pelate l’avocado e tagliatelo a cubi, aggiungetelo ai pomodori, quindi proseguite con le olive, i crostini di pane, le foglie di basilico spezzate manualmente, l’origano, il succo del limone, l’olio Evo, aggiusta- te di sale e pepe e rimestate bene. Lasciate riposare per dieci minuti circa in modo tale che i crostini di pane assorbano un poco del liquido creatosi nella boule, servite.