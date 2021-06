federico-fashion-style:-esce-“io-sono-pazzesco”

È uscito oggi Io Sono Pazzesco, il nuovo singolo di Federico Fashion Style con cui descrive se stesso e che invita tutti ad amarsi così come si è. Da oggi sarà in radio e in tutti gli store digitali

Io Sono Pazzesco: la hit estiva di Federico Fashion Style

Nella canzone, Federico parla di se stesso, del suo personaggio eccentrico e legato alla moda e alla musica. Inoltre, Io Sono Pazzesco vuole essere un invito per tutti ad amarsi per come si è, senza eccezioni, e a sentirsi “pazzeschi” in ogni occasione.

Il videoclip girato a Cinecittà

Il videoclip ufficiale di Io Sono Pazzesco è stato girato a Cinecittà World e nelle QC Terme di Roma e vede la partecipazione della giovanissima influencer Aurora Celli, TikToker con oltre due milioni di follower.

La produzione del videoclip è di Joseba Publishing, con la regia di Valerio Matteu e le coreografie di Gianluca Lanzillotta.

Io Sono Pazzesco sarà la sigla del nuovo programma tv di Federico Fashion Style Beauty Bus che andrà in onda dal 30 agosto su Discovery Real Time.

“Per me essere pazzesco è vita”, spiega Federico Fashion Style, e la sua Io Sono Pazzesco ne è la riprova.