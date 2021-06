covid,-restrizioni-per-chi-arriva-dalla-gran-bretagna:-la-nuova-ordinanza

Spread the love

Covid, chi arriva dalla Gran Bretagna dovrà sottostare a nuove restrizioni. Il ministro Speranza ha appena firmato l’ordinanza

Preoccupa la variante Delta del Covid in Gran Bretagna. Nelle ultime settimane, i numeri relativi ai nuovi contagi sono in costante aumento, nonostante la campagna vaccinale sia tra le più avanzate d’Europa. Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi, poco fa il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza.

Sono previste restrizioni ulteriori per tutti coloro che arrivano in Italia dalla Gran Bretagna. Una decisione annunciata su Facebook dallo stesso ministro, in linea con quanto discusso nelle scorse ore.

Covid, quarantena e tampone per chi arriva dalla Gran Bretagna

Poco fa, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza. A causa dell’espandersi della variante Delta nel Regno Unito, tutti coloro che arrivano in Italia devono effettuare un tampone e passare 5 giorni in quarantena. “Ho firmato poco fa l’ordinanza che introduce la quarantena e il tampone per chi proviene dal Regno Unito. Inoltre, abbiamo deciso di prolungare le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Landa” ha scritto il ministro Speranza tramite la sua pagina Facebook.

Visti i numeri in calo, invece, l’ingresso rimane consentito dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone. Il tutto grazie al nuovo Green Pass europeo, che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 1 luglio. Già a partire da oggi, aggiornando l’app Immuni è possibile accedere alla sezione interamente dedicata al Certificato Verde per viaggiare.