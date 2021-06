calciomercato-juventus,-si-avvicina-una-stella-mondiale:-colpo-a-zero

Calciomercato Juventus, tutto pronto il colpaccio. Una stella mondiale potrebbe liberarsi a parametro zero.

Calciomercato Juventus, si studia il grande colpo in difesa (@GettyImages)

La Juventus è chiamata a fare le cose in grande. La prossima stagione sarà quella del riscatto, con Massimiliano Allegri in panchina e con una tifoseria che vuole tornare a vedere la squadra dove merita. Massime ambizioni sia in Italia che in Europa, con i giusti innesti nella prossima sessione di calciomercato.

Bisognerà capire innanzitutto cosa deciderà di fare Cristiano Ronaldo, uno dei possibili protagonisti dell’estate. Il fenomeno portoghese sta valutando attentamente tutte le possibilità, e non è da escludere (anzi) una sua partenza. C’è poi da blindare Paulo Dybala, in scadenza nel 2022. Intanto, dalla Spagna rilanciano con un top player mondiale che potrebbe rinforzare la difesa bianconera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, incontro in sede con l’agente: si studia il colpaccio

Calciomercato Juventus, Varane a parametro zero: l’idea

Raphael Varane potrebbe liberarsi a parametro zero dal Real Madrid (Getty Images)

Un nome da big, un top player assoluto che potrebbe raggiungere la Juventus in questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riferisce il Mundo Deportivo, Raphael Varane potrebbe lasciare il Real Madrid. Il giocatore andrà in scadenza nel 2022, e ancora non è stato trovato un accordo per il rinnovo di contratto. Qualora la trattativa non dovesse risolversi in tempi brevi, il centrale francese inizierebbe a guardarsi intorno. In questo senso, la Juventus rappresenterebbe una soluzione ideale.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Dramma Eriksen, operazione ok: ma adesso l’Inter che fa?

Difficilmente però i Blancos si lasceranno sfuggire un giocatore del suo calibro a parametro zero. Senza rinnovo, la volontà del club spagnolo è quella di venderlo già quest’estate a non meno di 60 milioni di euro. Su di lui ci sono anche alcuni club di Premier League e il PSG.