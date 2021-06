baudo-bonolis,-il-duro-botta-e-risposta:-“non-si-vergogna?”

Spread the love

Fra Pippo Baudo e Paolo Bonolis c’è stato un botta e risposta riguardo lo stile di conduzione. Ecco le parole che si sono scambiati i due a colpi di interviste su riviste patinate in questi ultimi giorni.

I presentatori Pippo Baudo e Paolo Bonolis

Per festeggiare i suoi 85 anni, Pippo Baudo ha deciso di rilasciare un’intervista ad il quotidiano Il Giorno, in cui ha fatto anche la disamina dello stato di salute della televisione italiana. Pippo è polemico: lamenta subito che sul piccolo schermo ci sono sempre le solite cose, il solito format che viene ripetuto anche sette, otto volte.

Baudo non si limita a fare una lamentela generica, ed entra nello specifico citando Paolo Bonolis e Carlo Conti: “Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? E’ tremendo. Paolo Bonolis è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo“.

Che cosa è successo fra Paolo Bonolis e Pippo Baudo?

Baudo lamenta anche l’eccessiva volgarità dei programmi di Bonolis, chiosando che solo chi non è bravo a fare il suo mestiere ricorre a certe bassezze. Il conduttore di “Avanti un altro” non ha fatto attendere la sua risposta. Sul magazine Chi Bonolis parte cauto, commentando che Pippo è stato molto aspro nei suoi confronti.

Poi l’affondo: “Mi dispiace per lui, la ‘volgarità’ preferisco chiamarla ‘leggerezza’“. Colpisce il tono con cui Bonolis risponde a Pippo: da lui ci si sarebbe aspettati una battuta che sdrammatizzasse tutto. Del resto, non molto tempo fa ha preso in giro il collega Carlo Conti perchè da diversi anni continua a condurre “Tale e quale show”.