astrazeneca:-“il-giudice-ci-chiede-di-consegnare-80,2-milioni-di-dosi”.-la-ue-ne-chiedeva-300

AstraZeneca ha fatto sapere in una nota che il giudice del tribunale di Bruxelles cui si era rivolta la Commissione Ue ha ordinato all’azienda di consegnare all’Unione europea 80,2 milioni di dosi totali entro il 27 settembre. La Commissione Ue, nella sua causa contro l’azienda farmaceutica, aveva richiesto in totale 120 milioni di dosi di vaccino entro la fine di giugno, e un totale di 300 milioni di dosi entro la fine di settembre.

L’Azienda ha fatto sapere di aver gia’ consegnato finora più di 70 milioni di dosi all’Unione europea e supererà sostanzialmente gli 80,2 milioni di dosi entro la fine di giugno. “Tutte le altre misure richieste dalla Commissione europea sono state respinte, e in particolare la Corte ha rilevato che la Commissione europea non ha esclusività o diritto di priorità su tutte le altre parti contraenti”, scrive l’azienda in una nota in cui accoglie la sentenza.

“In meno di dodici mesi, AstraZeneca ha lavorato duramente per sviluppare un vaccino efficace senza scopo di lucro ed è il secondo fornitore dei 27 Stati membri dell’Ue”, si legge nel comunicato di AstraZeneca dopo la decisione dei giudici belgi di accogliere solo parzialmente le richieste della Commissione europea in merito alle presunte violazioni dell’accordo preliminare d’acquisto firmato dall’azienda. “Si stima che la fornitura del vaccino abbia contribuito a salvare decine di migliaia di vite e ad aver ridotto significativamente i ricoveri ospedalieri”, sostiene ancora la casa farmaceutica. “Real World Evidence ha costantemente mostrato una riduzione superiore al 90% delle malattie gravi e dei ricoveri causati da Covid-19” dopo la somministrazione del vaccino sviluppato in partnership con l’Università di Oxford. “Dati più recenti provenienti da Inghilterra e Scozia hanno dimostrato un’efficacia del vaccino del 92% contro il ricovero della variante Delta, precedentemente chiamata indiana”, ha concluso l’azienda.