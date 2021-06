arriva-su-starzplay-“dr-death”-con-joshua-jackson

Ecco Dr Death, la serie tv in arrivo il 15 luglio su Peacock

Approderà su Peacock e Starzplay l’attesissima Dr. Death, serie tv limitata basata sulla sconvolgente storia vera del chirurgo texano che si è guadagnato il soprannome di Dottor Morte per aver mutilato oltre trenta pazienti tra il 2012 e il 2013.

La piattaforma Starzplay renderà disponibile in streaming la miniserie Dr Death esclusivamente in Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e in tutta l’America Latina, inclusi Brasile e Messico, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile su Peacock, il servizio di video on demand targato NBCUniversal. Quando debutta la prima stagione? Negli Stati Uniti arriva il 15 luglio. Il 17 maggio 2021 è stato rilasciato il primo trailer:



Nel trailer vediamo all’opera il dottor Christopher Duntsch durante le sue operazioni. Vediamo pazienti perdere la vita ma il chirurgo avere la situazione sempre sotto controllo, il che fa insospettire gli altri chirurghi della struttura.

Dr Death trama, di cosa parla

Basato sul popolare podcast statunitense della rete Wondery, Dr. Death racconta la terrificante storia vera del dottor Christopher Duntsch (interpretato Joshua Jackson), una stella nascente nella comunità medica di Dallas.

Giovane, carismatico e apparentemente brillante, il dottor Duntsch stava avviando un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente: i pazienti che entravano nella sua sala operatoria per interventi alla colonna vertebrale – interventi complessi ma di routine – rimanevano permanentemente mutilati, o morivano.

Con l’aumentare delle vittime due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson (Alec Baldwin) e il chirurgo vascolare Randall Kirby (Christian Slater), decidono di fermarlo. Dr. Death esplora la mente contorta del dottor Duntsch e il fallimento di un sistema che dovrebbe proteggere i più indifesi.

Dr Death cast, attori e personaggi

Da sinistra: Joshua Jackson, Alec Baldwin e Christian Slater, protagonisti della serie tv Dr Death. Credits: Getty Images/Marco Vacchi/Starzplay Italia.

Dr. Death ha come protagonista Joshua Jackson (Little Fires Everywhere), insieme ad Alec Baldwin (A Star is Born, 30 Rock, Saturday Night Live) , Christian Slater (Dirty John, Mr. Robot), Grace Gummer (Mr. Robot, The Hot Zone), Anna Sophia Robb (The Act, Little Fires Everywhere) e Carrie Preston (Claws, The Good Wife).

Inizialmente per il ruolo del protagonista principale era stato scelto l’attore di Cinquanta Sfumature Jamie Dornan. Tuttavia, a seguito alle riprese rimandate per il Coronavirus, Dornan non era più disponibile, visto che è impegnato su altri fronti. Ha preso il suo posto Joshua Jackson, che negli ultimi anni ha ritrovato grande fortuna in televisione dopo Dawson’s Creek e Fringe con The Affair e la miniserie When They See Us.

La serie vanta un team di registe tutto al femminile con Maggie Kiley (Dirty John, Riverdale, Le terrificanti avventure di Sabrina), anche produttrice esecutiva dei primi due episodi; Jennifer Morrison (Euphoria) e So Yong Kim (Tales from the Loop, Room 104).

Prodotto da UCP, una divisione di Universal Studio Group, la serie tv Dr Death è prodotto da Patrick Macmanus (The Girl from Plainville) con la Littleton Road Productions, nell’ambito del suo accordo con UCP. Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e Taylor Latham sono anche produttori esecutivi tramite Escape Artists, così come Hernan Lopez e Marshall Lewy di Wondery.

