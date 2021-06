alberto-matano-scrive-un-messaggio-per-emma-d’aquino-e-il-web-si-infiamma

Spread the love











Alberto Matano sta vivendo questi ultimi giorni alla conduzione di La Vita in diretta con tanta gioia e solarità e, scherzando con la sua amica Stefania Orando che la ha definito molto bello le ha risposto che in questi giorni lo è perché sta per andare in vacanza e prendersi dei giorni di meritato riposo.

Alberto Matano e il bellissimo rapporto con la collega Emma D’Aquino

Alberto Matano, prima di diventare conduttore de La vita in diretta era giornalista del Tg1 e, con la sua collega Emma D’Aquino ha da sempre un bellissimo rapporto tanto che alcuni hanno pensato che tra i due ci fosse più di un’amicizia e che fosse sbocciato l’amore.

I due, dal canto loro, hanno invece, smentito confermando, piuttosto, che il rapporto di amicizia che li lega è molto profondo. Quando a fine estate scorsa, Matano ebbe dei problemi nel rapporto con Lorella Cuccarini e Pierluigi Diaco, grandissimo amico della Cuccarini si scagliò contro Matano affrontandolo a muso duro nei corridoi della Rai, come così come testimoni hanno raccontato, nei giorni seguenti, Emma D’Aquino rinunciò ad andare ospite del programma di Diaco, Io e te proprio in virtù dell’amicizia con Matano.

Alberto Matano scrive un bellissimo messaggio per Emma D’Aquino

Alberto Matano, che ormai è diventato molto attivo sui social, ha postato una foto che lo ritrae insieme alla sua collega e ha scritto così: “Gli amici ci sono, sempre” e poi ha aggiunto un cuore.

Alberto Matano, ultimamente, si è molto occupato della vicenda di Denise Pipitone e ieri, parlando di Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi ha detto: «Aveva dichiarato di aver saputo della sparizione di Denise da Jessica che lo aveva chiamato per dirgli di guardare il Tg Vallo. Ma quella telefonata non risulta da nessuna parte».

E poi ha aggiunto: «Ghaleb aveva detto che stava guardando i cartoni animati e che Jessica gli aveva telefonato. Peccato che quella telefonata non esiste. L’ultima telefonata è alle 13.10. Ma come ha fatto Ghaleb ad aver saputo della sparizione se il tg è andato in onda alle 13.39. Vuol dire che lo sapeva prima che la notizia fosse pubblica».

Il maresciallo Francesco Lombardo, che si era occupato delle indagini, ha invece dichiarato: «Ghaleb disse che stava guardando Dragon Ball e i Simpson, ma quella programmazione era ancora sospesa per l’estate. Quando Denise sparisce il cellulare di Jessica avrebbe agganciato celle vicino al luogo della sparizione».

Infine, Masucci ha detto: «La Procura sta lavorando anche sull’albergo Ruggero II. Stanno sentendo delle persone, alcune erano già presenti nel fascicolo di inchiesta».

