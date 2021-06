aggiornamento-covid-a-bra:-scendono-a-13-gli-attualmente-positivi

(foto di repertorio)

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 17 giugno, sono 13 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus (0,44 ogni 1000 abitanti), di cui nessuno ricoverato presso l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero”.

“Il numero dei contagi a Bra è in rapido calo, tanto che si sono raggiunti risultati che non vedevamo dal settembre dello scorso anno – commenta il sindaco Gianni Fogliato. – L’assenza di cittadini ricoverati è un ottimo segnale, che ci rincuora. Il merito va sicuramente al progredire della campagna vaccinale che nella nostra Asl sfiora il traguardo del 60% della popolazione vaccinabile a cui è stata somministrata la prima dose. Inoltre, stiamo lavorando insieme ad Ascom, Confartigianato, Coldiretti e alla casa di cura Città di Bra per attivare un hub vaccinale all’interno del Movicentro, secondo le disposizioni regionali e dell’Asl in materia. In questi giorni hanno preso il via le manifestazioni estive promosse e organizzate dall’Amministrazione comunale: la risposta dei cittadini è stata entusiastica, ma soprattutto il loro comportamento attento ci ha dimostrato come si possa conciliare divertimento e rispetto delle misure di sicurezza (distanziamento, mascherine e igiene) che continuano ad avere un’importanza fondamentale“.