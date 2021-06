Una bomba nell’auto di Marco Doria: solidarietà bipartisan al paladino del verde

Un allarme bomba ieri pomeriggio ha messo in allarme il quartiere Prati. Chiuso il perimetro attorno a via Tito Speri. In particolare in via Ferrari dieci volanti della polizia, un’ambulanza e un furgone dell’antiterrorismo dominavano la scena. Il motivo? Sotto l’auto di Marco Doria, presidente per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma. Sulla carrozzeria della sua auto, parcheggiata in via Tito Speri è stata trovata una bombola contenente polvere pirica e bulloni con dei fili elettrici. L’ordigno così confezionato sarebbe potuto esplodere. è stato ritrovato un ordigno pronto ad esplodere.

LE PAROLE DELLA RAGGI

“È stato ritrovato un ordigno nella macchina di Marco Doria, presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma”. Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Un fatto gravissimo, esprimo la mia piena solidarietà».

MICHETTI

«Esprimo la mia solidarietà personale a Marco Doria. Il vile gesto di cui è stato vittima è inaccettabile. Mi auguro che i colpevoli siano presto assicurati alla giustizia». Lo dichiara ad «Agenzia Nova» il candidato a sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti.

CALENDA

«Il ritrovamento di un ordigno esplosivo nella macchina di Marco Doria, che segue la riqualificazione delle ville storiche romane, è un fatto gravissimo. A lui va tutta la nostra solidarietà. Il dissenso è lecito ma ogni forma di intimidazione o aggressione è inaccettabile». Lo afferma in una nota Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma.

CIOFFREDI

«Un atto intimidatorio inquietante che colpisce chi si batte con determinazione e generosità per la legalità. Solidarietà e vicinanza a Marco Doria. Un ringraziamento agli artificieri della Questura di Roma per il pronto intervento per disinnescare l’ordigno esplosivo». Lo scrive in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio.

Franco Pasqualetti

