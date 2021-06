The Gift 4 stagione non ci sarà: la terza è l’ultima

The Gift 4 stagione non si farà, la serie è cancellata

Niente da fare per The Gift 4, la serie turca targata Netflix si conclude con la terza stagione. Scritta da Jason George e Nuran Evren Şit, The Gift è l’adattamento del romanzo di Şengül Boybaş, disponibile con la prima stagione nel catalogo Netflix il 27 dicembre 2019. La seconda stagione della serie debutta, invece, il 10 settembre 2020. È giovedì 17 giugno 2021 la data di uscita della terza e ultima stagione di The Gift su Netflix in Italia.

L’annuncio di The Gift 3 stagione sancisce, infatti, il capitolo finale della serie turca di successo. Alla base di questa decisione ipotizziamo che ci sia, semplicemente, la naturale conclusione della trama delle vicende della pittrice Atiye.

The Gift trama, di cosa parla la serie

The Gift: Metin Akdulger nel quinto episodio della prima stagione. Credits: Netflix/Yigit Eken

Al centro delle vicende di The Gift troviamo la storia di una giovane e talentuosa pittrice di Istanbul. Decisa a dare una svolta alla propria vita, Atiye intraprende un importante viaggio alla scoperta di se stessa e di alcuni segreti universali appartenenti a un sito archeologico connessi con il suo passato.

Cast di The Gift, attori e personaggi

Chi fa parte del cast di The Gift? Protagonisti della serie turca sono Beren Saat nel ruolo di Atiye e Mehmet Gunsur in quello di Erhan. Accanto a loro nel cast principale troviamo anche Metin Akdulger nei panni di Ozan, Melisa Senolsun in quelli di Cansu e Başak Köklükaya nel ruolo di Serap.

The Gift in streaming, dove vederla

The Gift in streaming, dove vederla? Trattandosi di un titolo Netflix originale in collaborazione con la Turchia, le tre stagioni della serie sono già disponibili sul catalogo del colosso dello streaming.

Quante puntate di The Gift ci sono su Netflix? Sono 24 gli episodi che trovi nel catalogo, vale a dire tutti in quanto la serie è composta da tre stagioni da otto episodi ciascuna.