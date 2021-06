Spread the love

Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island: Valentina e Tommaso sono la seconda coppia

In queste ore è stata presentata la nuova coppia di Temptation Island. Si tratta di Valentina e Tommaso, che sono apparsi in un filmato spuntato sull’account ufficiale del programma, in cui hanno parlato della loro storia.

Il 30 giugno 2021 su Canale5 debutterà la nona edizione di Temptation Island. L’amato reality anche quest’anno racconterà le storie di sei coppie, che prenderanno parte la programma e metteranno in gioco i loro sentimenti in un paradisiaco villaggio in Sardegna.

Alla conduzione ci sarà, ancora una volta, Filippo Bisciglia, che ormai da anni porta avanti la trasmissione e che il pubblico ha imparato ad amare ed apprezzare.

Ieri sono stati presentate le prime due coppie e, dopo avervi presentato Claudia e Ste, oggi vi parliamo di Valentina e Tommaso.

Valentina e Tommaso: seconda coppia di Temptation Island

Leggi anche: Temptation Island Il Viaggio le coppie oggi

Valentina e Tommaso sono la seconda coppia di Temptation Island e proprio in queste ore sono stati presentati sui profili ufficiali dell’atteso reality.

I sue sono fidanzati da un anno e sette mesi con Tommaso e tra loro ci sono 19 anni di differenza. Lei, infatti, è una 4oenne mentre lui ha solo 21 anni.

“Sono Tommaso, sono fidanzassimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”.

ha detto il ragazzo, raccontando di essere felice di aver trovato una donna esattamente come la voleva. Il problema della loro relazione, però, è l’estrema gelosia del giovane che, come ha dichiarato la donna, non le permette di fare nulla.

“Io mi sono preso una moglie non una ragazza, quindi fai la moglie. Non è che se io ho vent’anni anche tu ti diverti”

si sente infatti Tommaso dire nel video, in cui Valentina lo accusa di avere una gelosia ossessiva e patologica. All’Is Morus Relais i due troveranno un punto d’accordo oppure tentatori e tentatrici metteranno in crisi la loro storia?