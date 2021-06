in-fiamme-un-capannone-agricolo-a-bricco-de-faule:-ampio-intervento-dei-vigili-del-fuoco

Dalle 00.50 della notte tra il 16 e il 17 giugno è in corso un ampio intervento dei Vigili del Fuoco a Bricco de Faule, frazione di Cherasco, per un incendio in un capannone agricolo.

Le fiamme si sono propagate nel cascinale già nella tarda serata di ieri, coinvolgendo diverse rotoballe di fieno e paglia, oltre che alcuni mezzi agricoli, fortunatamente rimossi in tempo. La tempestività dell’intervento ha anche evitato che l’incendio si ampliasse nella vicina stalla, nella quale dimorano 80 bovini.

L’intervento è ancora in corso (7.30). Sul posto sono intervenute molte squadre di vigili del fuoco: Alba, Bra, Cherasco, Fossano, Savigliano, Morozzo e Racconigi.