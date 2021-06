frigoriferi-piccoli:-le-migliori-offerte-per-te-su-amazon-prime

*Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

In ufficio non avete un posto per rinfrescare le bevande in estate?

Vi piacerebbe avere un mini-bar portatile sempre a disposizione?

Perchè va bene portare sempre con sé una borraccia termica, ma vuoi mettere il lusso di poter scegliere direttamente dal frigorifero cosa bere o mangiare anche quando si è fuori?

Ecco 5 mini-frigoriferi, ma davvero molto mini, selezionati per voi in base alle loro performance, caratteristiche tecniche e sì, anche perchè sono davvero molto carini da vedere.

Caldo e freddo a portata di mano

La cosa interessante di questi mini elettrodomestici portatile che abbiamo scovato per voi è che non solo rinfrescano, ma volendo possono anche riscaldare.

Sia ben chiaro, non sono microonde quindi non cuociono, ma possono mantenere calde pietanze e bevande. E dunque, accessori indispensabili sia in estate che in inverno.

Design e colore

Abbiamo selezionato i migliori mini frigoriferi anche con un occhio al design.

Sono in effetti tutti oggetto d’arredamento perché colorati, piccolini e belli da vedere, super silenziosi e facili da sistemare in ogni angolo della casa, dell’ufficio e anche in macchina con la presa accendi-sigari.

La scelta dei colori è davvero vasta, quindi sbizzarritevi.

Non solo lattine

All’interno di questi mini frigo potete mettere lattine, bottigliette e lunch box, ma perché no anche creme viso e corpo, alimenti per bambini e tutto ciò che deve restare ad una certa temperatura. Un’ottima soluzione anche quando si è fuori casa, magari con un furgone o un camper, e si ha necessità di portare delle cose con sé, come i medicinali per esempio.

OMMO

La caratteristica di questo frigorifero da 6 litri è il grande volume, pur in dimensioni ridotte.

Misura 130X135X235 mm e può contenere fino a 8 lattine da 330 ml.

Si adatta a contenere anche lunch box e prodotti beauty che necessitano di stare al fresco.

Riscaldatore e dispositivo di raffreddamento 2 in 1: questo è un frigorifero termoelettrico che può generare sia caldo che freddo.

È molto efficace per il raffreddamento rapido fino a 20-25 ° al di sotto della temperatura ambiente e può essere utilizzato anche per riscaldare o mantenere una bevanda fino a 65 °.

Super silenzioso e facile da trasportare, pesa solo 2,24 kg, ha una presa 12 V DC e 220 V AC e può essere collegato ad una presa di corrente e all’accendisigari, quindi è perfetto anche in auto.

Il colore rosso fragola lo rende molto accattivante, non trovate?

Lo trovate su Amazon a questo link



AstroAl

Molto molto carino e colorato anche questo mini frigo portatile da 4 litri che trovate in versione verde acqua, blu e bianco e rosa.

Raffredda fino a 18 ° C al di sotto della temperatura ambiente e mantiene caldo fino a 66 °.

Può contenere fino a 14 lattine e ha due spine sia per le prese a muro standard che per gli accendisigari da 12V nei veicoli ed è molto silenzioso.

Ha 3 anni di garanzia fornita da AstroAI.

Super bello, quale colore preferite?

Lo trovate su Amazon a questo link



Audew

Il frigo portatile Audew, come gli altri, è dotato di un sistema di raffreddamento e riscaldamento a semiconduttore. In estate raggiunge fino a 28 gradi in meno rispetto alle temperature esterne, ma può riscaldare i cibi fino a 65 °C.

Ha un volume interno di 10 litri e misura 28 x 18.5 x 17 cm e può essere collegato sia alla corrente elettrica che all’accendisigari.

Dispone di un pannello di comando soft-touch dal quale si possono vedere tutte le informazioni. Il display permette di regolare la temperatura desiderata tramite i livelli di raffreddamento e riscaldamento. È molto silenzioso e ha 1 anno di garanzia.

Lo trovate su Amazon a questo link



CREATE IKOHS FRIDGE MINI BOX

A differenza dei precedenti, questo frigo ha design vintage anni ’50 che fa la differenza.

Per il resto le cararatteristiche sono più o meno simili perché può rinfrescare e riscaldare allo stesso modo, è compatto ma spazioso, e ha una capacità di 4 litri.

Molto silenzioso e facile da trasportare e sistemare in casa o in auto, potrebbe crearvi un unico problema: la scelta del colore.

Verde, rosa o giallo, pastello. Che dite?

Lo trovate su Amazon a questo link



Omabeta

Super pink questo piccolo frigorifero compatto che può conservare verticalmente 0,5 litri di bevande in bottiglia o 0,33 litri di lattine.

Ha un design molto moderno in una dimensione ridottissima, ma è molto efficiente nel suo genere.

Raffredda e riscalda e ha una presa a muro e una accendisigari come gli altri.

Lo trovate su Amazon a questo link