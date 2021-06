fiori-di-zucca-con-la-pastella-senza-uova:-missione-possibile

Molte donne preferirebbero a un mazzo di rose, un bouquet di fiori di zucca fritti. Ecco allora quattro modi diversi per preparare la pastella per fiori di zucca senza uova, in modo che chiunque, intolleranti o vegani compresi, possano deliziarsi con questo piatto tipico della cucina dell’Italia meridionale. La farcitura tradizionale prevede un pezzetto di mozzarella fiordilatte con mezza acciughina, ma i fiori sono deliziosi anche da soli oppure farciti con ricotta e prosciutto cotto, patate bollite e schiacciate e nocciole tritate, tofu frullato e pomodori secchi.

Come si prepara la pastella per fiori di zucca senza uova

La pastella per fiori di zucca senza uova non prevede una ricetta sola, ma varie versioni. Per la soluzione più semplice, mettete in freezer per almeno mezz’ora 200 ml di acqua frizzante: dovrà essere freddissima. Poi mescolate in una ciotola 100 grammi di farina di riso o di frumento con un pizzico di sale e uno di bicarbonato. Fate scaldare l’olio e nel frattempo aggiungete l’acqua frizzante a poco a poco, fino ad ottenere una pastella densa, liscia e senza grumi: potrebbe essere necessaria più o meno acqua. Pulite i fiori di zucca, immergeteli nella pastella, friggeteli finché non saranno dorati e serviteli subito.

Escono le uova, entra la birra

Un’altra versione è la pastella per fiori di zucca senza uova ma con la birra. Per prepararla basta mescolare 150 g di farina con 200 ml di birra bionda e un pizzico di sale. Fate riposare la pastella mezz’ora (nel frattempo potete fare un aperitivo con la birra rimasta), prima di immergerci i fiori di zucca e friggerli.

Farina di ceci per un risultato croccantissimo

Oltre che per la farinata e le panelle, la farina di ceci è perfetta per ottenere una pastella vegana. In una ciotola mescolate qualche cucchiaio di farina di ceci con un pizzico di sale e uno di lievito. Aggiungete acqua a poco a poco, fino ad ottenere un risultato piuttosto denso, ma senza grumi. Ed ecco che la pastella croccante per fiori di zucca senza uova è perfetta per avvolgere i gustosi boccioli.

Basta un poco di di zucchero…

A volte basta veramente poco per dare un tocco in più a un piatto classico. Preparate la pastella con 165 g di farina, mezzo cucchiaino di sale e mezzo di zucchero, un cucchiaino di lievito, tre cucchiai di olio e 250 ml di acqua. Fate riposare per mezz’ora e la vostra pastella per fiori di zucca senza uova sarà pronta: una volta fritta avrà quel sapore da ingrediente segreto, che starà a voi decidere se rivelare o meno.