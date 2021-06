euro-2020,-italia-svizzera-3-0:-highlights,-tabellino-e-voti-della-sfida

Italia-Svizzera è stata la partita di Locatelli. È lui che ha deciso la qualificazione degli Azzurri con una gara di anticipo, grazie a due gol spettacolari. Immobile, quasi sul gong, ha confermato l’infallibilità con la maglia Azzurra siglando il 3-0.

La gioia dei giocatori dell’Italia dopo la seconda rete di Locatelli alla Svizzera. Euro 2020, 16 giugno 2020 (foto di Alessandra Tarantino – Pool/Getty Images).

La vittoria dell’Italia nella partia dei Campionati Europei con la Svizzera è preziosissima. Non solo gli Azzurri hanno messo a segno due reti meravigliose, ma si sono sicuramente qualificati alla fase successiva con ancora la partita con il Galles da disputare. A mettere la firma su questo capolavoro sono stati i lampi di genio di Locatelli e il gol di Immobile.

Nel primo tempo l’Italia fatica solo nei primi minuti ad entrare in gioco, poi prende il controllo totale della partita. Gli avversari, anche se temibili, non impensieriscono. Il capitano Chiellini trova subito l’occasione al 19′ per trascinare i suoi in vantaggio, ma un involontario tocco di mano vede la VAR annullare la rete.

Subito dopo lo stesso Chiellini lamenta un lieve infortunio muscolare, e Mancini non ha altra scelta che far entrare Acerbi al suo posto. Questo cambio dà nuovi spunti agli Azzurri, che dipingono il capolavoro dell’1-0. Locatelli recupera e smista su Berardi: i due scendono insieme nell’area avversaria, ed il pallone torna sui piedi di Locatelli per la conclusione.

Ad inizio secondo tempo gli svizzeri alzano il pressing, cercando di limitare l’azione dei ragazzi di Mancini. Ogni tentativo è vano, perchè al muro alzato dalla difesa avversaria Locatelli risponde con un tiro da fuori area spettacolare che non lascia scampo a Sommer. La Svizzera decide dunque di fare dei cambi ed arrivano i primi due tiri in porta.

Al 64′ c’è l’intervento magistrale di Donnarumma, bersagliato pià volte da Zuber. C’è un po’ di stanchezza in campo per gli alti ritmi di gioco, ma Petkovic cerca di provare a ridurre la distanza con l’Italia cambiando il modulo di gioco da 3-4-1-2 a 3-4-3 con l’ingresso di Sow per Freuler. Anche Mancini fa entrare Toloi e schiera la difesa a tre.

Quando la gara sembra ormai volgere ai titoli di coda, Immobile riesce finalmente a sfruttare l’errore degli avversari facendosi trovare pronto sull’assist di Toloi. Anche questa volta, le mani di Sommer non riescono a fermare la sfera. La gioia è incontenibile, gli Azzurri possono continuare a sognare l’Europa.

Italia-Svizzera 3-0, tabellino e pagelle: Locatelli maestoso

Nazionale italiana, Manuel Locatelli festeggia il suo gol nella partita con la Svizzera. Euro 2020, 16 giugno 2021 (foto di Mike Hewitt/Getty Images).

ITALIA-SVIZZERA 1-0: 26′ Locatelli (I).

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 7, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5 (24′ Acerbi 6), Spinazzola 6.5; Barella 7.5 (86′ Cristante), Jorginho 7, Locatelli 7.5 (86′ Pessina s.v.); Berardi 7 (70′ Toloi 6.5), Immobile 7, Insigne 6.5 (69′ Chiesa 6). All.: Mancini.

A disposizione: Bastoni, Belotti, Bernardeschi, Cristante, Emerson, Meret, Pessina, Raspadori, Sirigu.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer 5; Elvedi 6.5, Schar 6.5 (58′ Zuber 6.5), Akanji 6.5; Mbabu 6.5 (58′ Widmer 6), Freuler 6.5, Xhaka 7, Rodriguez 7; Shaqiri 6 (76′ Vargas 6); Seferovic 5.5 (46′ Gavranovic 6.5), Embolo 6. All.: Petkovic.

A disposizione: Benito, Comert, Fassnacht, Kobel, Mehmedi, Mvogo, Sow, Zakaria.

ARBITRO: Sergei Karasev.

AMMONITI: 49′ Gavranovic (S), 79′ Embolo (S).

Questa la classifica aggiornata del girone A di Euro 2020 al termine di questa partita:

Italia 6

Galles 4

Svizzera 1

Turchia 0

Si qualificheranno sicuramente alla fase successiva le prime due classificate: per il momento, l’Italia è l’unica squadra di tutti i gironi che, per ora, si è già qualificata.