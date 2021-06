come-finiscono-le-migliori-serie-tv:-i-finali-che-forse-non-ricordi!

Come finiscono le serie tv che ti hanno fatto innamorare?

Come finiscono le migliori serie tv che hai visto e amato? In questo articolo trovi un elenco con le informazioni principali sui finali di tante serie tv che abbiamo amato. Con ogni probabilità le hai guardate anche tu. Se hai un vuoto di memoria o vuoi “ripassare” come finiscono le serie tv che hai visto, ecco una lista che può tornarti utile. Trovi i titoli in ordine alfabetico per aiutarti nella consultazione!

THE VAMPIRE DIARIES, (from left): Paul Wesley, Nina Dobrev, Ian Somerhalder, (Season 1), 2009-. photo: Andrew Eccles / © CW / Courtesy: Everett Collection

The Vampire Diaries finale

Episodio: 8×16, I Was Feeling Kind of Epic – Ero in vena di poesia

Nel finale di The Vampire Diaries assistiamo a grandissimi ritorno. Nel gran finale tornano Steven R. McQueen (Jeremy Gilbert), Michael Trevino (Tyler Lockwood), Nina Dobrev (Elena Gilbert), Kayla Ewell (Vicki Donovan), David Anders (John Gilbert), e anche Lexi, la vampira migliore amica di Stefan, e di Jo (Jodi Lyn O’Keefe). Nel finale di serie per salvare la città da Katherine, Stefan decide di sacrificarsi e di iniettare la cura a Damon, in modo che possa vivere una vita felice e da mortale con Elena. La Gilbert infatti tempo dopo si risveglia grazie a Bonnie che è riuscita a rompere l’incantesimo che le legava. Caroline e Alaric inoltre hanno aperto una scuola dedicata a Stefan per ragazzi dotati di poteri soprannaturali, la Salvatore School.

Teen Wolf finale

Episodio: 6×20, The Wolves of War – La resa dei conti

All’inizio dell’ultimo episodio di Teen Wolf Derek e Stiles salvano la situazione. Con l’aiuto degli amici Scott riuscirà a mettere in fuga i cacciatori di Tamora, i villani di questa stagione, ma sarà troppo tardi per Deucalion. Il vecchio licantropo è stato colpito da una raffica di proiettili nell’episodio precedente, e sussurra le sue ultime parole a Scott, rivelandogli che l’unica vera paura di Gerard è che sa di non poterli battere. Non ci sarà però bisogno di affrontarlo: il nonno di Allison verrà ucciso dalla figlia Kate, la quale viene uccisa a sua volta dallo stesso padre.

Altro nemico è l’Anuk-ite che assume sembianze di vecchie creature affrontate dal ragazzo e dai suoi amici. L’unico modo per Scott per batterlo è quello di accecarsi e solo grazie all’aiuto di Lydia e Stiles, che consigliano a Malia di baciare Scott, quest’ultimo riesce a recuperare la vita. Nel finale, sconfitto il gruppo di cacciatori e l’Anuk-ite, il branco si riunisce nuovamente, pronto a partire per cercare di fermare altri cacciatori, sparsi in tutto il mondo e salvare creature come loro.

Pretty Little Liars finale

Episodio: 7×20, Till Death Do Us Part – Finché morte non ci separi – Prima e Seconda parte

Nell’ultima puntata di Pretty Little Liars 7×20 scopriamo finalmente chi è AD: AD sta per Alex Drake, ovvero la gemella cattiva di Spencer Hastings (Troian Bellisario) che ha deciso di vendicarsi di Aria, Emily, Hanna, Spencer e Alison dopo la morte di sua sorella Charlotte DiLaurentis, uccisa da Mona durante una lite che le due avevano avuto nel campanile di Rosewood. Alex Drake era ossessionata dalla sua gemella Spencer e sognava di vivere la sua vita, motivo per cui di tanto in tanto la impersonava.

Alla fine dell’episodio Alex Drake viene arrestata, ma la verità la scopriamo in una sequenza alla fine dell’episodio: il “poliziotto” che ha arrestato Alex è in realtà il fidanzato di Mona, che gestisce un inquietante negozio di bambole a Parigi. Nello scantinato della sua piccola bottega degli orrori troviamo Mary Drake e Alex Drake, diventate le bambole viventi di Mona.

Le liars invece vivono di nuovo tranquille a Rosewood. Hanna e Caleb aspettano un bambino, Spencer si è rimessa insieme a Toby, Aria e Ezra finalmente si sposano e adottano una bambina e Ali e Emily, mamme delle gemelle, hanno in progetto di sposarsi.

Reign finale

Episodio: 4×16, All It Cost Her… – Tutti i suoi sacrifici

Nel finale di serie Elizabeth si trova tra due fuochi: da una parte vuole svincolarsi da un fidanzamento che è diventato un enorme peso e dall’altra ha la Spagna che si avvicina sempre più minacciosa. Così la regina riveste i panni della grande sovrana che ha fatto di Elisabetta I Tudor il mito che tutti noi conosciamo: veste l’armatura e sfida i suoi nemici.

In Scozia Mary invece accetta la proposta di Lord Bothwell e dà all’uomo il consenso di organizzare l’assassinio del re. Ma i piani non vanno come previsto, Bothwell inscena un incendio però Darnley (colpevole di aver fatto sparire il piccolo erede) riesce a fuggire dalla casa in fiamme e così i due si sfidano a mani nude fino a che il re non ha la peggio. Un testimone però ha assistito alla scena e riporta tutto a John Knox che coglie la palla al balzo e accusa Bothwell e Mary dell’omicidio del re e li fa arrestare.

Così giungiamo agli ultimi momenti dell’episodio, con un salto temporale di 21 anni. Mary è prigioniera di Elizabeth e aspetta di conoscere il suo destino. La sua condanna è nelle mani di Elizabeth, che appare come una sovrana logorata dal peso del suo ruolo, e di suo figlio James che vede profilarsi davanti ai suoi occhi il suo futuro come sovrano di Scozia e Inghilterra riunite. Mary quindi viene condannata a morte. Dopo la sua morte, Mary riapre gli occhi nel suo paradiso accanto al suo unico grande amore: Francis. Finalmente possono essere solo un ragazzo e una ragazza, liberi di amarsi.

Gossip Girl finale

Episodio: 6×10, New York, I Love You XOXO (titolo invariato nell’edizione italiana)

Nel finale di serie Chuck e Bart Bass sono sul tetto dell’Empire Hotel, i due stanno litigando e Bart cade giù dal palazzo. Chuck e Blair scappano dalla scena del crimine mentre la polizia cerca Chuck perché considerato un sospettato. Jack Bass, lo zio di Chuck e fratello minore di Bart, arriva in aiuto di suo nipote e suggerisce a Chuck di sposare Blair per usufruire dell’immunità coniugale, che impedisce alle moglie dover testimoniare contro il proprio marito. Chuck chiede a Blair di sposarlo, e Blair acconsente tra le lacrime.

Serena van der Woodsen ritrova il capitolo alternativo su di lui che Dan ha scritto e messo nella sua valigia mentre lei si prepara a partire per Los Angeles. Una volta letto, Serena decide di affrontare Dan. Chuck e Blair si sposano e la cerimonia è officiata da Cyrus: subito dopo arriva la polizia per interrogare Chuck e Blair, ma Blair non può più testimoniare contro suo marito. I telefoni di tutti i presenti squillano: su The Spectator è stato pubblicato l’ultimo capitolo: chi è Gossip Girl? Dan è Gossip Girl, l’identità di Gossip Girl viene svelata dallo stesso Dan Humphrey: tutti rimangono sotto shock. Assistiamo poi a un salto temporale di cinque anni in cui Dan e Serena si sposano e Chuck e Blair hanno un figlio che si chiama Henry.