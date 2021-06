Com’è fatto il primo Google Store al mondo, aperto a New York

È il primo negozio fisico di Big G e si trova nel quartiere di Chelsea, a Manhattan. Creato utilizzando materiali sostenibili, lo store – come quelli di altre aziende, da Apple a Xiaomi – offre l’opportunità di toccare con mano i prodotti, di vederli all’opera e ovviamente di acquistarli. È anche possibile riparare i dispositivi Google non funzionanti, grazie all’aiuto di uno specifico Help Desk. Lo spazio più intrigante è forse quello dedicato all’immaginazione: una struttura in vetro circolare alta circa 5 metri che dispone di schermi interattivi e vetrine rotanti che mostrano una varietà di prodotti e tecnologie Google.

In passato, Google ha aperto alcuni pop-up store temporanei in varie parti del mondo, ma sinora l’unico posto in cui acquistare fisicamente i suoi prodotti era la sede di Mountain View, in California. L’azienda non ha annunciato altre future aperture.