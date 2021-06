chiara-ferragni:-titolare-al-100%-di-the-blond-salad

L’annuncio avvenuto questa mattina dal suo profilo Instagram: Chiara Ferragni ha acquistato il restante 45% della società Tbs, fondata da lei nel 2009, divenendo titolare al 100% di The Blonde Salad. Sotto il suo controllo passa ora anche la società che si occupa della gestione del magazine online.

The Blonde Salad passa interamente sotto il controllo di Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice digitale ha così acquisito il restante 45% della Tbs Crew Srl divenendo unica titolare del capitale sociale.

La notizia è stata diffusa attraverso il profilo Instagram personale di Chiara Ferragni e dal general manager di The Blonde Salad Fabio Maria Damato.

La notizia era stata preannunciata ieri, senza fornire alcun dettaglio. Così Chiara Ferragni ha annunciato nel primo pomeriggio di essere diventata la piena titolare della Tbs Crew Srl.

L’influencer ha acquistato il restante 45% della compagnia creata da lei stessa nel 2009 e che la vede come fondatrice, quindi, e Amministratrice Delegata.

“Ringrazio Esuriens e le famiglie Morgese e Barindelli per essere stati al mio fianco e avermi supportata in questi ultimi anni di incredibile crescita e di successo della società. Auguro ai fratelli Morgese e alla famiglia Barindelli un grande in bocca al lupo per ulteriori progetti di successo.”