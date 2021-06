Alberto Matano “non le manda a dire” su Barbara D’Urso “Lei è molto distante da me perché …”

Spread the love











Alberto Matano sta per terminare, anche per quest’anno la conduzione de La vita in diretta e sta per lasciare il posto a La vita in diretta estate che quest’anno sarà condotta da Roberta Capua. Alberto Matano ha già, però, preannunciato che da settembre tornerà al suo posto carico e pronto per iniziare una nuova stagione ma per quest’anno è stanco e anche felice di stare per andare in vacanza, infatti qualche giorno fa quando era in studio da lui ospite Stefania Orlando, i due hanno scherzato facendo una stories su Instagram dove la Orlando diceva a Matano che è proprio bello e lui le rispondeva che era così bello perchè stava per finire anche quest’anno lavorativo.

Alberto Matano e Barbara D’Urso con le rispettive trasmissioni sono concorrenti perché occupano la stessa fascia oraria pomeridiana

Alberto Matano ha rilasciato un’intervista, in occasione della quale ha spiegato quali sono le differenze di conduzione tra lui e Barbara D’Urso.

Questo confronto è stato fatto perchè i due conduttori occupano la stessa fascia pomeridiana e, spesso, si sono dati battaglia con gli ascolti anche se nell’ultimo anno ad avere la meglio è stato certamente Alberto Matano.

Alberto Matano, che da mezzo busto del telegiornale, freddo e controllato, è diventato l’amico della porta accanto, molto più sorridente e pronto a divertirsi quando la situazione lo permette e lo richiede, ha visto accrescere notevolmente la sua popolarità anche sui social dove, in breve tempo, i suoi follower sono aumentati tantissimo man mano che la sua trasmissione prendeva sempre più piede sopratutto quest’anno che ha condotto in solitaria a differenza dell’anno scoro che conduceva in tandem con Lorella Cuccarini.

Le parole di Alberto Matano su Barbara D’Urso

Recentemente Alberto Matano ha rilasciato un ‘intervista al settimanale ‘Chi‘, e ha parlato di Barbara D’Urso in questi termini: “Io ho un’impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia”.

E poi ha anche aggiunto: “Le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv”.

Poi il giornalista calabrese ha parlato della conduzione del prossimo anno di Vita in diretta visto che da settembre tornerà al suo posto e ha svelato: “Continueremo con una narrazione asciutta e fedele alla realtà”.

Insomma, Alberto Matano per quanto si sia sbilanciato parecchio su Barbara D’Urso l’ha fatto sempre con il suo stile elegante e garbato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...