5-coltelli-professionali-da-acquistare-su-amazon

Anche se non siete grandi chef, non rinunciate a coltelli professionali in cucina perchè vi semplificano il lavoro rendendo tutto più facile e bello.

*Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se acquistate uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.

In cucina è importante avere gli strumenti giusti per facilitarsi la vita e ottenere ottimi risultati.

Nulla è indispensabile quanto un buon coltello. Ecco perchè vi proponiamo i 5 migliori selezionati per voi su Amazon.

Il re della cucina

Non puoi tritare, affettare, sminuzzare, pelare, sfilettare e squamare senza un coltello.

Si può fare a meno di tanto altro, ma dei coltelli no.

Vi suggeriamo di investire in prodotti di qualità, professionali, anche se non siete esperti di cucina, perchè un buon coltello rende tutto più facile.

Una volta provata la differenza difficilmente tornerete indietro.

Come deve essere un buon coltello

Non ci sono regole precise in realtà perchè ci sono tantissimi modelli professionali in commercio, diversi, ma ugualmente performanti.

Diciamo che l’ideale sarebbe maneggiare un coltello abbastanza leggero e con una lama molto affilata.

I più famosi sono i coltelli giapponesi, considerati tra i migliori al mondo, specialmente quelli con la lama in ceramica, in acciaio inossidabile o in carbonio e in titanio, con manici in legno, in resina o in plastica.

La lama deve avere una lunghezza non inferiore ai 20 cm e il manico deve essere ergonomico e facile da impugnare.

La differenza tra i coltelli europei e quelli orientali sta soprattutto nella forgiatura del filo.

Nei modelli europei il filo è rivolto verso il basso realizzato con un angolo singolo, mentre quelli giapponesi hanno una doppia angolazione e una lama più spessa e tagliente.

Come utilizzare un coltello professionale

Abbiamo parlato di una lama di 20 cm quindi non di un coltellino piccolo.

Questo tipo di coltello è perfetto per tagliare la verdura, la carne, il pesce, i formaggi stagionati e tanto altro ancora.

Meno adatto a sbucciare e a lavorare ingredienti più piccoli, ma all’occorrenza si adatta benissimo ad ogni tipo di funzione.

Fate solo molta attenzione perchè la lama è estremamente affilata quindi maneggiate con cautela.

Ecco di seguito 5 coltelli professionali di altissima qualità selezionati per voi su Amazon

Yarenh

Il coltello Yarenh da cucina multiuso, perfetto per cuochi professionisti, ma anche per gli appassionati di cucina. Ha un design bilanciato con una presa confortevole.

Il materiale della lama è realizzato in acciaio Damasco a 67 strati di alta qualità con una durezza di 58-60 gradi che garantisce nitidezza, resistenza e durata del prodotto.

Il manico di questo coltello è realizzato in legno di pakka.

La larghezza, la lunghezza, il peso e la forma del manico permettono una presa confortevole e agilite.

Sunnecko

Il coltello Sunnecko da intaglio è perfettamente bilanciato.

Ha un’impugnatura ergonomica resistente alla corrosione e all’usura.

La lama di acciaio giapponese e l’albero sono formati integralmente senza cuciture.

I 36 strati superiori e inferiori di acciaio inossidabile sono uniti insieme per formare 73 strati.

La lama affilata tecnica rende più facile il taglio e la lama flessibile può rimuovere facilmente l’osso o la pelle dal pesce o dalla carne ed è anche adatta affettare sottilmente.

Sky Light

Il coltello Sky Light è progettato per tagliare, tritare e affettare frutta, verdura, carne e pesce e molti altri ingredienti.

La lama è lucidata a mano da esperti artigiani e raffreddata con azoto per questo ha una durezza superiore e un’eccellente flessibilità.

Il coltello è realizzato in acciaio inossidabile tedesco ad alto tenore di carbonio e questo tipo d’acciaio di qualità superiore è ottenuto da una particolare lavorazione che lo rende resistente all’usura e alla ruggine.

La maniglia antiscivolo offre una presa stabile e confortevole rendendo il taglio più sicuro e più facile.

Mosfiata

Il coltello Mosfiata ha una lama in acciaio inox ad alto tenore di carbonio che lo rende molto resistente al tempo e all’usura.

Viene venduto con una protezione per le dita in acciaio inox e un affilacoltelli per coltelli. Ha un design accurato ed è un’ottima idea regalo per amici appassionati di cucina.

Lavorato con l’esclusiva tecnologia di lucidatura e affilato a mano a 16° per lato, ha una lama si assottiglia per un taglio di precisione senza sforzo.

Dispone di punti delle dita strutturati che forniscono resistenza allo scivolamento e una migliore presa per ridurre al minimo la tensione del polso fornendo una presa sicura e confortevole. Un coltello professionale e tuttofare per la casa.

Shan Zu

Il coltello Shan Zu in acciaio damasco ha una nitidezza superiore rispetto ad altri coltelli in acciaio e una notevole resistenza all’impatto.

La caratteristica principale di questo strumento è il cordolo pieno.

Ciò significa che la lama e l’interno del manico sono un unico pezzo d’acciaio. Realizzare un coltello da cucina a cordolo pieno, o Full Tag, significa offrire maggiore solidità al prodotto riducendo il rischio di rottura.

Utilizzare un coltello da cucina a cordolo pieno significa inoltre poter lavorare con meno sforzo sfruttando l’eccellente bilanciamento di tutti i componenti.