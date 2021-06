0 casi Covid a Cavallermaggiore. Sindaco Sannazzaro: “Grandissimo sollievo, ma ora serve responsabilità!”

Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore (al centro, in prima fila)

Cavallermaggiore, in questi giorni, si è “negativizzata” dal Covid: stando alla mappa regionale dei contagi, il Comune non conta residenti attualmente positivi al virus. Sabato 27 febbraio scorso, erano 78.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco Davide Sannazzaro, per un commento: “Leggere che siamo a 0 contagi, è davvero un grandissimo sollievo! Una sensazione di tranquillità e sicurezza. A parte qualche episodio, la terza ondata è stata più controllata. Ma con un pensiero presente e costante, ovvero alle persone contagiate. Un continuo ricordarci della pandemia. Parlando dell’estate alle porte chiedo ai cavallermaggioresi di non abbassare la guardia, ma allo stesso tempo di vivere gli eventi che la città propone come il maxi-schermo per le partite dell’Italia agli Europei di calcio, con grande responsabilità e rispetto delle linee guida. Abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini di vita, dal marzo del 2020. Dobbiamo continuare a comportarci con grande serietà, perchè è l’unico modo per proseguire nell’uscita dall’emergenza“.