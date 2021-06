unomattina,-il-conduttore-stravolge-la-sua-vita-e-diventa-prete

Spread the love











Il conduttore di tante trasmissioni televisive, da Unomattina Weekend a Linea blu e Linea verde, ha deciso di cambiare completamente la sua vita ed è diventato prete.

Stiamo parlando del giornalista Fabrizio Gatta.

Il giornalista, molto amato e apprezzato, ha preso questa decisione in modo inaspettato per chi lo seguiva e lo ammirava tanto.

Questa notizia l’ha rivelata Dagospia e ha anche aggiunto che ora Gatta esercita a Sanremo.

Il cambio di vita di Fabrizio Gatta

Fabrizio Gatta, che a Sanremo ha lavorato anche per il Festival della canzone italiana, ora è diacono ma dal 7 dicembre 2021, diventerà prete.

Fabrizio Gatta ha iniziato a lavorare in Rai vent’anni fa, dal 1996 e ha condotto molto programmi quali Linea blu dal 2002 al 2012, dal 2009-2010 Unomattina Weekend con Sonia Grey, e nel 2010-2011 Linea verde con Eleonora Daniele.

E’ dal 2013 che ha e ha cominciato a dedicarsi al cammino sacerdotale.

E così nel 2019 si è laureato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, attualmente è diacono a Sanremo e a dicembre diventerà a tutti gli effetti prete.

Le dichiarazioni di Fabrizio Gatta sulla sua nuova vita

Fabrizio Gatta sui social ha scritto così: “L’amore che ti cambia la vita per sempre, è quello per Dio. Ho lasciato tutto per Lui. E Nostro Signore mi ha davvero cambiato la vita”.

Il giornalista ha rilasciato una lunga intervista al Secolo XIX e ha raccontato così: “Non ti basta più. Che quello che fai, deve avere un senso. Il successo, i soldi, lo share, l’applauso non ti bastano più. E allora, cerchi di fare del bene. Di impegnarti. Di fare un’adozione a distanza. Cerchi di capire il Mistero. E ti metti in gioco. Non è San Paolo, che poi non è mai caduto da cavallo, sulla via di Damasco. È più la vocazione del San Matteo di Caravaggio. L’uomo con una mano sui soldi colpito da una lama di luce, da cui appare Gesù. San Matteo si indica il petto, come dire: sei sicuro? Vuoi proprio me? È un cammino di lacerazione. Serve un padre spirituale. Rileggi tutta la tua vita…“

Gatta, che all’inizio del suo cammino ha frequentato i Missionari del Preziosissimo Sangue, in seguito ha frequentato la Pontificia Università Gregoriana, e si è laureato in Teologia. Poi è stato ordinato diacono nel 2020 dopo di che a Sanremo, che è la città d’origine della sua famiglia, diventerà prete.

