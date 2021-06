triennale-estate,-terzo-appuntamento-con-che-fare.

Triennale Estate Milano Urban Center

A cura di Lorenza Baroncelli, Direttore artistico di Triennale Milano e membro del Comitato scientifico di Milano Urban Center

15 giugno 2021, ore 18.30

cheFare

Molto Vicino. Dialoghi sulla cultura di prossimità nella città post pandemica

Triennale Milano e Comune di Milano presentano il terzo appuntamento di Milano Urban Center con la presentazione della ricerca de gruppo cheFare dal titolo Molto Vicino. Dialoghi sulla cultura di prossimità nella città post pandemica sul tema della città dei 15 minuti.

Come cambiano le istituzioni culturali al tempo della pandemia? La necessità di evitare assembramenti e di applicare il distanziamento spaziale ha cambiato – probabilmente per sempre – il rapporto tra le istituzioni culturali, i pubblici e i territori. cheFare, agenzia per la trasformazione culturale, propone un primo passo per contrastare sistematicamente le nuove disuguaglianze culturali emergenti. Si inizia con una discussione pubblica che tenterà di rispondere ad alcune domande fondamentali: quali sono i disegni strategici delle istituzioni culturali per inserirsi nel quadro della città di prossimità? E quali sono le nuove forme emergenti di valori nei territori che possono entrare in contatto con le istituzioni culturali?

I prossimi appuntamenti di Milano Urban Center saranno: 22 giugno, 29 giugno, 6 luglio, 13 luglio, 20 luglio, 14 settembre, 21 settembre, 28 settembre 2021, alle ore

18.30.

Questo appuntamento fa parte del Public Program di Milano Urban Center, promosso da Triennale Milano e Comune di Milano nell’ambito di Triennale Estate.

Triennale Estate è un progetto rivolto a tutta la città per tornare a vivere insieme la cultura. L’obiettivo di Triennale Estate è dare voce a diversi temi: dal design all’architettura, dalla rigenerazione urbana alla fotografia al teatro e alle performing arts, con una particolare attenzione a tematiche quali sostenibilità, green, diversity, dialogo intergenerazionale, valorizzazione delle figure femminili nell’arte contemporanea e con il contributo di discipline come la storia e la filosofia quali ulteriori chiavi di lettura per interpretare il contemporaneo.

