techtalk-con-alessio-lorusso-di-roboze,-la-startup-di-stampanti-3d-che-sta-conquistando-il-mondo

Alessio Lorusso, Ceo e Founder di Roboze, è stato inserito nel 2018 nella classifica europea Forbes “30 under 30” nella categoria Industry. Lorusso, classe 1990, ha costrutio la sua prima stampante 3D a 17 anni. Una passione che ha trasformato in un’impresa partita da bari alla conquista del mondo: ci sono almeno 250 stampanti di Roboze attive in oltre 25 Paesi. La forza di Roboze, fondata nel 2013, è nella stampa dei cosiddetti ‘supermateriali’, ovvero le plastiche che possono prendere il psoto di elementi in metallo.