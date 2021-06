searching-for-italy:-intervista-a-stanley-tucci

Arriva anche in Italia, dal 20 giugno sul canale Cnn International, la serie tv con Stanley Tucci, star pluripremiata di Hollywood. Si intitola “Searching for Italy” ed è dedicata alla cucina regionale italiana. Lo abbiamo intervistato per primi lo scorso febbraio, quando la serie debuttò negli Usa. Ecco cosa ci ha detto

Niente cubetti di ghiaccio né bibite ghiacciate, nemmeno birra fresca, né latte per i bambini. Sono queste le prime cose che l’attore americano Stanley Tucci ricorda del suo anno passato a Firenze da adolescente. Ma subito ripensa alla pizza e alla schiacciata che mangiava appena poteva, e alle cene preparate dalla madre attingendo al suo ampio repertorio di ricette americane, calabresi e fiorentine. Verso sera i genitori lo spedivano nella bottega di fronte a casa. «C’era un’enorme botte con un tappo a rubinetto da cui riempivi il tuo fiasco di vino. Era quello che mio padre beveva a cena», racconta.

Al telefono, Tucci è gentile ed elegante, come quando prepara i suoi cocktail nei video social girati dalla moglie Felicity Blunt nella loro casa londinese. L’attore, vincitore di due Golden Globe e tre Emmy Award, parla con voce sicura, tradendo l’accento di New York. Il rispetto e l’entusiasmo per le sue origini italiane portano la conversazione in tante direzioni, dai suoi primi ricordi, quando cercava di capire il nonno che parlava calabrese, fino alla ricerca di ostriche e verdure saporite per rifornire la sua cucina. Che sia tranquillamente a suo agio o nervosamente indaffarato sulla scena di ristoranti, sale da pranzo e bar, l’ossessione di Tucci per la cucina è evidente in film come Big Night (1996) con Isabella Rossellini e Tony Shalhoub, e Julia & Julia (2009) al fianco di una Meryl Streep nei panni di una delle cuoche più amate d’America.

Stanley Tucci: Searching for Italy

L’occasione di questa intervista è il suo ultimo lavoro, Stanley Tucci: Searching for Italy, un documentario sul cibo italiano che egli stesso ha proposto alla CNN, e di cui è anche produttore esecutivo. In questa nuova serie, in onda dal 14 febbraio 2021 sulla CNN, Tucci esplora la cucina regionale italiana. In sei episodi, girati prima e durante la pandemia, viaggia in Toscana, Lombardia, Sicilia, Roma, Emilia-Romagna e Costiera Amalfitana. «Tanti hanno già fatto un’analisi dettagliata della cucina regionale italiana, ma non mi pare di averla mai vista raccontata tutta in un’unica serie televisiva», afferma. «Uno degli aspetti più affascinanti dell’Italia è la sua posizione geografica, che l’ha esposta nei millenni alle influenze di tanti popoli. E poi il suo clima, così vario dalle Alpi a Lampedusa. Non esistono molti altri Paesi al mondo con una diversità ambientale e culturale così vasta». Alternando tradizionale e contemporaneo, rurale e cosmopolita, inglese e italiano, nel suo documentario Tucci indaga sui piatti e sulle usanze più familiari e meno conosciute.

Stanley Tucci in Campania con Enzo Coccia, maestro pizzaiolo di fama mondiale e difensore dell’autentica pizza napoletana. Courtesy of Raw CNN.

«In parte, la serie vuole sfatare gli stereotipi, portare chiarezza e mostrare che l’Italia non è sempre e soltanto sole, mare e pomodori». Nel primo episodio, che si svolge a Firenze dove la famiglia Tucci ha abitato negli anni Settanta, l’attore esplora la cucina povera, e fa il tour delle enoteche fermandosi a una buchetta del vino riaperta di recente (si tratta di piccole aperture nelle mura dei palazzi antichi attraverso le quali nei secoli passati si vendeva il vino), partecipa a una festa della trebbiatura e banchetta con bistecche alla fiorentina in compagnia dei suoi genitori, Stan e Joan. Mangia ribollita, panzanella e altri piatti con pane raffermo, ed elegge a suo preferito il cacciucco, la zuppa dei pescatori livornesi. In Lombardia, gusta le ricette di famiglia dei Missoni, si infiltra in un classico aperitivo milanese, va a pesca sul lago di Como, incontra un produttore di formaggi alpini e assaggia il Bitto valtellinese, per trovarsi alla fine con la moglie Felicity in un’osteria, ex dopolavoro ferroviario.

A Roma affronta la trinità delle paste laziali (amatriciana, carbonara, cacio e pepe), condivide un pranzo a base di frattaglie con Katie Parla, giornalista gastronomica americana che vive nella capitale, e conosce il proprietario di un bar nel quartiere periferico di Centocelle. Approda poi in Sicilia dallo chef stellato Tony Lo Coco, dalla viticoltrice Arianna Occhipinti e dalla principessa Stefania di Raffadali, a Palermo. Prosegue per l’isola di Lampedusa dove prova le sarde a beccafico, fino all’ultimo appuntamento alle pendici dell’Etna. Un’esperienza entusiasmante, nonostante la tabella di marcia serrata, a volte fino allo sfinimento. «Parlavo contemporaneamente due lingue, senza conoscere bene nessuna delle due», commenta ironicamente. «E alla fine della giornata, quando mi invitavano a cena, mi chiedevo: ma me la sento veramente di mangiare ancora?».

Stanley Tucci alle prese con un tegame di cacciucco alla livornese in una trattoria toscana. Courtesy of Raw CNN.

Tucci non teme l’inevitabile confronto con Anthony Bourdain. In Cucine segrete, altra serie della CNN, lo chef scomparso nel 2018 aveva definito uno standard molto alto per questo tipo di programmi. «Amava il cibo, amava la gente. Gli piaceva creare connessioni. Penso che ci abbia lasciato una grande eredità», spiega Tucci, che di Bourdain era amico. «Il suo show è favoloso, perché ha cambiato il modo di interpretare il mangiare. Come hanno fatto anche Julia Child, Keith Floyd e Nigella Lawson».

Stanley Tucci: fra cinema e cucina

Dopo trent’anni passati a recitare, dirigere, scrivere, produrre e condividere innumerevoli pasti, anche Tucci si dimostra un narratore gastronomico prolifico. Possiamo rivederlo in Big Night, il film che ha diretto a trentasei anni, in cui interpreta Secondo, un giovane ristoratore italiano frustrato, che nel New Jersey serve un sopraffino risotto di pesce a una clientela che invece preferisce le solite meatballs italoamericane. Nelle scene di un ristorante di famiglia sull’orlo del fallimento, Tucci mostra brillantemente la tensione tra arte, commercio e cultura, e la pressione sugli immigrati italiani a preparare pasti che riflettono tradizioni culinarie diverse dalle proprie. Prima di girare il film, Tucci si era preparato trascorrendo diciotto mesi con lo chef Gianni Scappin a Le Madri, uno dei primi ristoranti toscani di Manhattan, chiuso dal 2005. Ha studiato ogni gesto, dal girare la frittata al ritmo di un coltello che affetta uno spicchio di aglio. (Nel 1999, i genitori di Tucci hanno pubblicato con lo chef Gianni Scappin un libro con piatti tratti dal ricettario di famiglia e dal film). Dopo quella prima esperienza, la serie sull’Italia ha offerto a Tucci nuove gioie culinarie, come gli incontri con gli chef Tony Lo Coco, Sarah Cicolini e Fabio Picchi.

Stanley Tucci prepara le tagliatelle in Emilia-Romagna. Courtesy of Raw CNN.

«Devi capire quando è il momento di toglierti di mezzo», spiega con una reverenza che riconosce la complessità del lavoro in un ristorante. «Ed essere rispettoso, capire quello che stanno facendo. È come salire sul palcoscenico mentre si sta svolgendo uno spettacolo». Anche dopo una vita passata a esplorare la gastronomia italiana, Tucci non riesce a scegliere un piatto che lo emozioni più di altri. Né a dare per scontati una ricetta o uno chef, né a prediligere un singolo ingrediente, tra i tanti disponibili. Ristoranti, cuochi e cucine di famiglia sono ben più dei pasti che preparano. Le ricette sono ben più di un genere culinario. La cucina non è semplice cibo: rappresenta la memoria dei nostri antenati. Nel 2012 Tucci completa The Tucci Cookbook con le ricette di famiglia e tante foto di pizzate all’aperto e di preparazione della tavola: è il suo primo libro di cucina, che ha realizzato con il contributo di Gianni Scappin, dei suoi genitori e della scrittrice Mimi Taft. Nel 2020, con la moglie Felicity, sorella dell’attrice Emily Blunt, scrive The Tucci Table: Cooking With Family and Friends, un altro libro sulle tradizioni delle rispettive famiglie, un mix di cucina inglese, italiana e americana, che include anche qualche ricetta dei loro figli. Non è finita: nel 2021 è prevista la pubblicazione di Taste: My Life Through Food, una sorta di autobiografia culinaria. Per Stanley Tucci, la cucina è una musa e la metafora perfetta per rievocare tutto quello che gli è successo nella vita.

«Non importa se lo chef ha preparato quel piatto migliaia di volte… Deve riuscire a farlo sempre alla perfezione, in ogni circostanza: è la cosa più difficile e allo stesso tempo più stimolante di questa professione»

A casa, Tucci è meticoloso quando si mette ai fornelli. Ama mangiare in compagnia, e quando è possibile, si siede a tavola con Felicity e i loro cinque figli. Adora i tuberi e ha un debole per la nuova varietà di zucca chiamata Crown Prince. Cucina con due tipi di olio extravergine di oliva italiani, fatti arrivare da Orvieto e perfino dal Piemonte, e ha sempre in dispensa le conserve di pomodori San Marzano. Ama viziarsi con tartufo bianco, scampi e bottarga. Di recente, ha cucinato una pasta ai porcini su Zoom per la festa virtuale di fine anno dell’ufficio di Felicity. Ciò nonostante, a Tucci mancano i ristoranti. Ricorda bene la cena fuori dopo il primo lockdown al leggendario River Café a Londra, e tutti i suoi altri posti preferiti. Alla domanda sulla possibilità che la nuova serie tv offrirà ai ristoranti italiani la loro «big night», dopo la chiusura prolungata per la pandemia, Stanley ride. «Suppongo di sì, in un certo senso», dice interrompendosi un momento per riflettere. «È semplicemente un modo di mostrare quanto duramente lavorano, e quanto sono necessari. Di questo si tratta. Necessari lo sono per diversi motivi». Spiega che non ha importanza il luogo in sé: «Ciò che conta è stare insieme a tavola. Potrebbe essere in un ristorante stellato, in un pub, o in una trattoria: quando le persone si radunano, nascono amicizie, si scambiano emozioni e idee, tutto migliora. In un mondo senza ristoranti, finiremmo per chiuderci in noi stessi».

Testo di Abigail Napp

Foto in copertina di Gerhard Kassner