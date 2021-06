Samsung BESPOKE – BeCreative contest, premiate 2 studentesse milanesi.

Samsung Electronics Italia, azienda da sempre impegnata nella diffusione della cultura dell’innovazione, attraverso lo sviluppo di progetti di formazione digitale, annuncia i vincitori del contest “BESPOKE – BeCreative”, che ha coinvolto gli studenti di 10 licei artistici e istituti secondari di secondo grado di grafica in un’iniziativa digitale che combina innovazione, comunicazione, creatività e il concetto di “italianità” in una veste che unisce tradizione e tensione al futuro.

La giuria artistica ha decretato un premio ex equo per Suyani De Souza, dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Kandinskij di Milano e per Melissa Grosso, del Liceo Artistico Boccioni di Milano. Suyani ha reinterpretato le linee della metropolitana milanese, immaginandole come delle cannucce colorate, mentre Melissa ha scelto di celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, ricordato in tutta Italia durante quest’anno con una serie di iniziative culturali, rappresentando il poeta con una grafica minimale e colorata.

L’iniziativa è stata sviluppata in occasione del lancio di BESPOKE, il nuovo elettrodomestico lifestyle di Samsung che racconta una nuova interpretazione del concetto di frigorifero, con focus su design, esclusività e personalizzazione. BESPOKE, ovvero “su misura” è l’input che ha stimolato la creatività e la partecipazione attiva degli studenti degli istituti che hanno messo alla prova, su un progetto concreto, le loro competenze in termini di arte, grafica e rappresentazione per immagini.

La scelta di promuovere “BESPOKE – BeCreative” nasce dalla volontà di Samsung continuare a sostenere con azioni concrete la visione della Global Corporate Citizenship di Samsung, legata al concetto di “Enabling People” (“Abilitare le persone”). L’iniziativa si inserisce infatti in un contesto più ampio di programmi educativi nell’ambito della formazione digitale, in cui Samsung investe in Italia da oltre 10 anni, con diversi progetti focalizzati sul digitale e su competenze trasversali come il recentissimo Crescere Cittadini Digitali, progetti a distanza di Smart Learning, Samsung SolveforTomorrow e Samsung Innovation Campus, dedicati agli studenti delle scuole superiori e universitari.

“Uno dei nostri obiettivi è sostenere la formazione, valorizzare i talenti, ispirare i giovani e facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro, siamo quindi entusiasti del percorso seguito da tutti i ragazzi coinvolti da questo progetto” commenta Giovanni Barina – Vice President, Head of Human Resources, General Affairs and CSR di Samsung Electronics Italia.

Il primo posto del podio è stato invece conquistato dal progetto “L’italianità”, di Carola Sisto, la giovane grafica della classe 4°C di Arti Figurative, che ha riprodotto, in un raffinato gioco di tratti bianchi su fondo nero, alcuni dei più famosi simboli dell’arte e della cultura italiana sul pannello di BESPOKE. A Carola è stata assegnata una borsa di studio, mentre la sua scuola, il Liceo Artistico Caravaggio, ha ricevuto una lavagna digitale Samsung Flip.

Il progetto vincitore si è distinto tra le realizzazioni di oltre 250 studenti di 10 licei artistici e istituti secondari di secondo grado di grafica, sparsi sul territorio italiano – il Liceo Kandinsky e il Liceo Artistico U. Boccioni a Milano, il Liceo Artistico Foiso Fois di Cagliari, l’IPSIA di Pontedera, l’Istituto Istruzione Superiore Statale Vaccarini di Catania, l’ISIS Europa di Pomigliano D’arco (NA), l’Istituto Superiore De Nobili di Catanzaro, il Liceo Artistico Argan di Roma, il Liceo Artistico Caravaggio di Roma e l’I.I.S. Canova Antonio di Vicenza- ed è stato selezionato da una giuria tecnica, dagli utenti della Rete tramite una votazione sui social media e da una giuria d’eccezione composta da quattro artisti – Diego Cusano, Fernando Cobelo, Camilla Falsini e Outline.

Il secondo posto è stato assegnato al progetto realizzato da Domenico Mastrogiacomo, studente dell’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco, che ha voluto raccontare l’Italia… a parole, riportando sulla “tela” di BESPOKE i nomi di alcune Regioni, alcuni modi di dire locali e alcuni cibi più famosi.

Il terzo posto è un autentico tuffo nei paesaggi del Sud, reso possibile dalla tecnica del trompe-l’oeil. La rappresentazione che tende al reale, è una finestra che si apre alla tradizione italiana più radicata: buon cibo, vista soleggiata che si affaccia sul mare. Il disegno è di Noemi De Marco, studentessa del Liceo Artistico G. De Nobili di Catanzaro.

Come segno di riconoscimento per l’impegno e l’alto valore aggiunto dato dai ragazzi, dai loro insegnanti, tutte le scuole che hanno partecipato al progetto riceveranno un purificatore d’aria Samsung.

Tutti i ragazzi coinvolti nell’iniziativa hanno lavorato sul concetto di italianità grazie alle possibilità offerte da BESPOKE Samsung e hanno espresso se stessi, comunicando passioni, stili e il sapore della loro terra, condividendo la loro personale visione di ciò che significa “essere italiani”.

“Non c’è niente di più entusiasmante che vedere i giovani cimentarsi nel dare forma alle loro idee creative”. Così Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, ha commentato in collegamento durante la premiazione. “È lodevole che una grande e riconosciuta azienda come Samsung decida di coinvolgere con un contest studenti di licei artistici e grafici, premiando i più bravi nel realizzare panelli personalizzati. Come Ministero puntiamo fortemente sulla creatività, ma soprattutto sulla possibilità che i giovani possano esprimersi al meglio nelle loro molteplici genialità. Ecco perché” – spiega Borgonzoni – “stiamo lavorando su aiuti specifici alle imprese creative, ma soprattutto sulla valorizzazione dei ragazzi, dalla loro formazione sino all’ ingresso nel mondo del lavoro. L’arte, come il design, la musica, la moda, il teatro, penalizzati dalla crisi pandemica”- conclude la sottosegretaria MiC-“possono essere il volano per il rilancio non solo culturale ma anche lavorativo del nostro Paese”.

Partner d’eccezione dell’iniziativa sono state alcune tra le principali Accademie di Belle Arti d’Italia, che hanno partecipato attivamente sia nel ruolo di “coach” dei ragazzi coinvolti, che nella selezione delle opere da loro realizzate. Sotto la supervisione dei professori di importanti Accademie, gli studenti hanno affrontato un vero e proprio percorso di mentoring sulle opportunità accademiche e professionali nel mondo dell’arte e della grafica che li aspettano al termine degli studi, ricevendo consigli e testimonianze dagli esperti del campo, oltre che utili consigli per realizzare le loro opere.

“Quest’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare un segnale positivo al mondo dell’arte che ha risentito molto della pandemia. Il progetto realizzato con Samsung è un ottimo esempio di come l’arte possa contaminarsi con il mondo delle aziende e celebrare la creatività e l’italianità dal punto di vista delle nuove generazioni” afferma Fabio Moretti, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia

Per scoprire di più su BESPOKE visita la pagina https://www.samsung.com/it/refrigerators/bespoke-refrigerator/

