netflix,-“la-talpa”:-il-ritorno-del-reality

L’ultima edizione del reality “La Talpa” andò in onda 13 anni fa, ieri si è diffusa la notizia che Netflix ha acquistato i diritti a livello globale del format. Di cosa tratta il reality? Chi potrebbe essere il conduttore italiano?

La Talpa è andato in onda per la prima volta nel 2004 su Rai2, condotto da Amanda Lear poi sostituita da Paola Perego dalla seconda edizione sul canale di Italia 1. Il reality rappresentava la versione italiana del format belga “De Mol”.

Potrebbe essere l’occasione per Netflix di inaugurare l’area riservata all’intrattenimento originale anche in Italia, dopo averlo già fatto in Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Fra i nomi più gettonati su chi potrebbe essere il conduttore dell’eventuale versione italiana c’è quello dell’ex conduttrice Paola Perego che in passato aveva affermato:

“Se facessero la talpa senza di me sarebbe come se rapissero mio figlio”

Un altro nome altamente gettonato è quello di Alessandro Cattelan che di recente ha firmato un contratto con la piattaforma streaming per condurre il suo nuovo show “Una semplice domanda”.

“La Talpa”: come funziona il reality

La talpa è un reality con concorrenti Vip, considerati “sospettati” o indagati. Lo scopo del gioco è trovare e smascherare la talpa, un sabotatore che si nasconde in incognito tra i concorrenti.

Il sabotatore deve essere scoperto sia dai concorrenti sia dal pubblico che può stilare una classifica dei sospettati tramite televoto: colui che ha ricevuto più voti deve affrontare il test d’eliminazione o interrogatorio. Invece, i partecipanti proseguono con le nomination.

Al test d’eliminazione i sospettati vengono sottoposti a 10 domande sull’identità e le azioni della talpa: chi risponde correttamente al minore numero di domande deve abbandonare il gioco.

Le precedenti edizioni

La prima edizione della Talpa andò in onda nel 2004. Ambientata in Messico, la vincitrice fu Angela Melillo, mentre la talpa era Marco Predolin.

La seconda edizione fu ambientata in Kenya e a vincere fu Gianni Sperti, mentre la talpa era Paolo Vallesi.

L’ultima edizione andò in onda nel 2008 e si svolse in Sudafrica, vinta da Karina Cascella, mentre la talpa era Franco Trentalance.