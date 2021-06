mahmood,-dal-ghetto-all’olimpo-oggi-in-diretta-facebook-alle-ore-15-con-claudia-rossi-e-andrea-conti

Dopo l’album “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69esima edizione del Festival di Sanremo e si è classificato secondo a Eurovision Song Contest 2019 , Mahmood è tornato con il nuovo progetto discografico, “Ghettolimpo”. Il cantautore è ospite mercoledì 16 giugno dalle ore 15 del talk “Programma” condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, in streaming su Facebook e YouTube di FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano.

L’album contiene anche le tracce “Rapide” e “Dorado”, con cui Mahmood ha dominato le Top 10 nel 2020, arrivando a collezionare ad oggi un totale di 16 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 400 milioni di streaming. Il disco è stato anticipato dal singolo “Inuyasha” (disco di platino), da “Klan”(nel video l’artista balla per la prima volta su coreografie di Carlos Diaz Gandia) e “Zero”, brano che fa parte della colonna sonora dell’omonima serie originale Netflix di cui ha curato anche un episodio come music supervisor. Nella tracklist collaborazioni importanti come quella con Elisa in “Rubini” e con Woodkid in “Karma”. Con la supervisione artistica di Dardust che lo accompagna fin dagli inizi, Mahmood ha inoltre coinvolto produttori come MUUT, Francesco Fugazza, Francesco “Katoo” Catitti e autori quali Davide Petrella, Salvatore Sini. Ogni canzone rappresenta un universo popolato di dei e svariate figure, dove si uniscono le suggestioni tratte dai miti greci insieme alle esperienze di eroi moderni che vivono la loro quotidianità.